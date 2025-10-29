Seat Ibiza e Arona, nuovo design e motori solo termici. La prova

A 75 anni dalla sua nascita, Seat riparte dall’isola che ha dato il nome ad uno dei suoi modelli più celebri, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia proprio grazie alla sua icona, la Ibiza appunto che insieme ad Arona si rinnovano rafforzando l’impegno del brand per una mobilità accessibile a tutti.

Un'icona che si rinnova

E da questo punto di vista proprio Seat Ibiza rappresenta un pilastro della gamma di Martorell sin dal suo debutto nel 1984: da quel momento sono passate su strada oltre 6 milioni di unità per cinque generazioni in continua evoluzione. Il design si rinnova grazie a diversi elementi che le donano modernità e maggior carattere, come la nuova griglia esagonale con trama diamantata e finitura opaca/lucida ma anche i nuovi fari full LED. Nuovo sono anche paraurti anteriore e posteriore e proprio in coda trova posto anche il nuovo lettering del modello in alluminio scuro.

L’evoluzione poi continua all’interno dell’abitacolo: a bordo ritroviamo infatti nuovi tessuti goffrati per i sedili e nuove finiture soft touch che aumentano la qualità percepita. La connettività è affidata ad un infotainment che può essere da 8,5 o 9,2’’. Su nuova Ibiza poi arriva anche il nuovo Seat Sound System a sei altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 300 W. Migliorato anche il sistema di ricarica wireless che ora è 15 W con tecnologia di refrigerazione.