Seat Ibiza e Arona, nuovo design e motori solo termici. La prova

Una delle icone del marchio spagnolo che ha messo su strada oltre 6 milioni di unità per cinque generazioni introduce diversi nuovi elementi che le donano modernità. Aggiornamenti in gran parte condivisi poi anche da Arona, il SUV urbano lanciato per la prima volta nel 2017. Motorizzazioni tutte termiche. L'abbiamo guidata sull'isola spagnola di Ibiza
A 75 anni dalla sua nascita, Seat riparte dall’isola che ha dato il nome ad uno dei suoi modelli più celebri, scrivendo un nuovo capitolo della sua storia proprio grazie alla sua icona, la Ibiza appunto che insieme ad Arona si rinnovano rafforzando l’impegno del brand per una mobilità accessibile a tutti.
Un'icona che si rinnova
E da questo punto di vista proprio Seat Ibiza rappresenta un pilastro della gamma di Martorell sin dal suo debutto nel 1984: da quel momento sono passate su strada oltre 6 milioni di unità per cinque generazioni in continua evoluzione. Il design si rinnova grazie a diversi elementi che le donano modernità e maggior carattere, come la nuova griglia esagonale con trama diamantata e finitura opaca/lucida ma anche i nuovi fari full LED. Nuovo sono anche paraurti anteriore e posteriore e proprio in coda trova posto anche il nuovo lettering del modello in alluminio scuro.
L’evoluzione poi continua all’interno dell’abitacolo: a bordo ritroviamo infatti nuovi tessuti goffrati per i sedili e nuove finiture soft touch che aumentano la qualità percepita. La connettività è affidata ad un infotainment che può essere da 8,5 o 9,2’’. Su nuova Ibiza poi arriva anche il nuovo Seat Sound System a sei altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 300 W. Migliorato anche il sistema di ricarica wireless che ora è 15 W con tecnologia di refrigerazione.
Le motorizzazioni
Lato motorizzazioni, in gamma si va dal 1.0 MPI a tre cilindri e 80 CV, con cambio manuale a cinque rapporti e due livelli di potenza per il 1.0 TSI sempre a tre cilindri, da 95 e 115 CV rispettivamente con trasmissione manuale a cinque o sei marce, con quest’ultimo disponibile anche con DSG a 7 rapporti. Infine un 1.0 TSI quattro cilindri con DSG a sette rapporti.
Aggiornamenti in gran parte condivisi poi anche da Arona, il SUV urbano lanciato per la prima volta nel 2017 e che si rinnova proprio con questi stilemi, adattati alle sue forme, enfatizzandone così il carattere robusto e dinamico.
Gli allestimenti
Tre gli allestimenti per entrambe, il livello base, la Style e la FR con prezzo che parte rispettivamente inferiore ai 20.000 euro e prime consegne da gennaio 2026. Con un design rinnovato e un carattere più moderno, le nuove Ibiza e Arona rappresentano un passo fondamentale per rafforzare la posizione di entrambi i modelli sul mercato e riportare l’attenzione sul brand.
Le impressioni di guida
Entrambi i modelli condividono dunque un evidente salto di qualità nel confort di bordo, dettato dalle finiture più ricercate che aumentano la percezione quando si entra in abitacolo. Sempre buona la spinta del 1.0 da 115 CV, sufficiente per le esigenze quotidiane sia su Arona che su Ibiza, con quest’ultima che ha una taratura leggermente più sportiva per sterzo e sospensioni che consentono anche di divertirsi su percorsi misti.
Approfondimento
Cupra Tindaya, la nuova showcar del marchio spagnolo. FOTO E VIDEO
Cupra, svelato il nuovo suv Terramar. Le prime foto
In occasione della 37esima edizione dell’America’s Cup di vela a Barcellona il marchio spagnolo entra nel segmento C, che sta conquistando il mercato europeo. Un suv sportivo che prende il nome dal circuito in cui il brand Cupra è nato. Sarà disponibile con varie motorizzazioni, anche elettrificate: benzina, mild hybrid e ibrido plug-in da 272 cavalli e un’autonomia solo elettrica dichiarata fino a 100 km. Ecco le prime immagini e le principali caratteristiche. A cura dell’inviato a Barcellona - Stefano Santini