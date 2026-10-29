Range Rover Sport Electric, il test drive su strada e in off-road

La prova in anteprima del suv di lusso sportivo con powertrain elettrica, con le impressioni di guida e una lunga esperienza su un classico percorso misto tra le Highlands e in fuoristrada con twist e guadi. Ordini già aperti con quattro versioni disponibili e prezzo da 105.800 euro Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La regina dei suv, capace di coniugare lusso, prestazioni, capacità off-road e ora persino un’anima a batteria. Range Rover Sport Electric rappresenta il nuovo capitolo di una storia tipicamente British, quella di un modello da sempre elegante e innovativo. Naturalmente senza compromessi. Il design La versione più dinamica di questo salotto viaggiante dall’animo elettrico segue in gamma la variante tradizionale dalla quale si distingue per pochi, ricercati elementi che hanno una funzione prettamente aerodinamica. Come la griglia anteriore più sottile e i cerchi dal design specifico tanto che il Cx è di 0,29. Il cuore full electric poi si rispecchia anche nel coprimozzo, con la scritta EV.

Range Rover Sport Electric

Gli interni di Range Rover Sport Electric L’ambiente di bordo è uno spazio avvolgente e raffinato, mantenendo l’impostazione delle versioni endotermiche. Ci sono materiali pregiati come pelle e legno, dettagli curati e la possibilità di personalizzare a proprio piacimento ogni elemento. Il confort è un lusso per tutti gli occupanti, con sedili massaggianti e dotati di ventilazione e riscaldamento oltre alla regolazione elettrica per regalare ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica. Motore, autonomia, prestazioni Il tutto senza rinunciare alle prestazioni perché la nuova Range Rover Sport Electric sotto pelle vanta comunque una powertrain di assoluto rispetto, con due motori per 550 CV e 850 Nm di coppia, superando con quest’ultimo dato del 13% la variante con il V8. Lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma così in 4,5 secondi grazie anche alla modalità Dynamic Launch. La batteria da 118,5 kWh offre un’autonomia fino a 537 km secondo il marchio britannico, con la possibilità di ricaricare in 10 minuti 220 km del range e di passare dal 10 all’80% in 22 minuti.

Il test drive L’esperienza al volante procede dunque ovattata, con un silenzio di marcia rilassante e un comparto sospensivo che grazie al sistema pneumatico consente di assorbire al meglio ogni asperità del manto stradale. Merito anche della tecnologia Adaptive Dynamics che gestisce al meglio la dinamica di guida. Il peso c’è e inevitabilmente si sente nei trasferimenti di carico ma rollio e beccheggio sono limitati, sia in curva che in frenata. Su strada dunque la nuova Range Rover Sport Electric si comporta molto bene, con il viaggio che procede in totale comodità sia per chi sta al volante che per chi siede dietro, specialmente sulle strade scozzesi dove si viene coccolati anche da un paesaggio incontaminato e con strade che scivolano con sali scendi tra le colline. Su strada ma anche lontano dall’asfalto E non dimentichiamo che Range Rover Sport Electric sa il fatto suo anche lontano dall’asfalto, con una capacità di guado di 900 mm e il Terrain Response a gestire le esperienze quando ci si vuole sporcare la carrozzeria. In off-road invece il test drive si è inerpicato sulle colline di un parco eolico, su una strada bianca mentre successivamente il percorso è passato tra i boschi con un fondo tra roccia e fango, dove abbiamo potuto selezionare le modalità specifiche con l’assetto rialzato per facilitare la guida. Non poteva mancare un guado appunto, con il sistema di rilevamento ad aiutarci a individuare la profondità e le telecamere perimetrali e con cofano “trasparente” per controllare ogni spostamento. Prezzo e versioni Gli ordini per la nuova Range Rover Sport Electric sono già aperti anche in Italia, andando così ad affiancare la RR Electric tradizionale nella nuova offerta del marchio. La gamma comprende gli allestimenti Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography e First Edition, con prezzo da 105.800 euro. Efficienza, performance e un’evoluzione nella dinamica di guida rendono questo suv elettrico di lusso, anche nella sua versione sportiva una Range Rover più che mai.