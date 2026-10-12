Jeep Renegade, nuova generazione entro il 2030: la conferma da Parigi

Jeep ® conferma la propria roadmap europea al 2030: sino a 6 modelli, un approccio multi-energy e multi-piattaforma e il ritorno di un’icona come Renegade, che arriverà entro il 2030. E di puntare tutto sui suv

La Jeep Renegade tornerà. La conferma arriva dal Salone di Parigi dove il marchio di Stellantis ha presentato il suo piano 2030. Sei nuovi modelli che copriranno tutti i segmenti, con un 90% che saranno dei SUV, contro il 50% di oggi. Inoltre Renegade potrebbe essere prodotta ancora un volta in Italia.

Non solo Renegade

Jeep sta rafforzando la propria presenza nei segmenti B-SUV, C-SUV e D-SUV, con una gamma destinata a crescere fino entro il 2030.

Dal suo lancio nel 2014, in Europa sono state vendute oltre 610.000 Renegade. La prossima generazione rafforzerà la posizione del marchio in uno dei segmenti SUV più importanti del mercato europeo e consentirà a Jeep di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Nuova Jeep Avenger ha venduto 300.000 unità dal lancio, mentre la nuova Jeep Compass rafforza la posizione del marchio nel segmento C-SUV.

In Italia, Avenger è attualmente il SUV più venduto, come nel 2024 e nel 2025, nonché il secondo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni motorizzazione, mentre Compass figura stabilmente nella top ten dell’affollato segmento C-SUV.

Jeep farà inoltre il proprio ritorno nel segmento D-SUV con Jeep Recon, alla quale si affiancherà un nuovo modello nel 2028.

Una nuova visione

Oltre il 2030, Jeep sta esplorando nuovi modi per rispondere all'evoluzione delle esigenze di mobilità. Con una popolazione sempre più concentrata in aree urbane ad alta densità, cresce la domanda di veicoli compatti e sostenibili, adatti sia agli spostamenti quotidiani in città sia alle occasioni di evasione e scoperta.

Questo contesto in trasformazione apre la strada a una nuova visione per il marchio: un futuro ispirato alle icone Jeep, come la Willys, con veicoli capaci, compatti ed elettrificati, progettati per rispondere alle esigenze di mobilità di domani.