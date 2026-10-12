La nuova Hyundai Tucons N Line esalta il carattere muscoloso e dinamico del suv coreano con un pacchetto estetico dedicato, ispirato al mondo delle performance. Il design si distingue per il paraurti anteriore più aggressivo, le prese d’aria con finiture nero satinato, le minigonne sportive e gli inserti nero lucido su specchietti e montante C. Al posteriore, il paraurti scolpito con diffusore integrato e i terminali di scarico sportivi accentuano il look grintoso, completato da cerchi in lega esclusivi da 20 pollici e badge N Line. Questi elementi vanno così ad integrarsi con la nuova firma ottica H-Edge e i gruppi ottici posteriori Prism Rear Lamp.

Interni esclusivi, tra sportività e comfort

L’abitacolo adotta una configurazione Black Monotone impreziosita da cuciture rosse a contrasto su sedili, portiere e plancia. I sedili sportivi in tessuto scamosciato e pelle offrono un maggiore supporto in curva, mentre il volante N in pelle traforata, gli inserti in metallo scuro, la pedaliera in metallo e il battitacco dedicato completano l’ambiente sportivo, senza rinunciare alla spaziosità e alla praticità tipiche di questo modello.

Tecnologia e versatilità per ogni viaggio

La nuova TUCSON N Line conserva le caratteristiche funzionali della gamma, con un bagagliaio fino a 613 litri e sedili posteriori scorrevoli e frazionabili 40:20:40. La dotazione tecnologica comprende la ricarica wireless Qi 2.0 da 15 W, porte USB-C da 100 W per i passeggeri posteriori e, in base all’allestimento, sedili comfort evoluti, climatizzazione Multi-Air Mode, parcheggio remoto e specchio retrovisore digitale.

Nuova esperienza digitale

Al centro dell’esperienza digitale si trova Pleos Connect, basato su Android Automotive OS e gestito attraverso un display da 17 pollici. Il sistema integra infotainment, applicazioni e servizi connessi, con il supporto dell’assistente vocale Gleo AI e degli aggiornamenti software over-the-air. La Digital Key 2.0 permette inoltre di accedere al veicolo e avviarlo tramite dispositivi smart compatibili.

Sicurezza evoluta e capacità di traino

Il pacchetto di assistenza alla guida include sistemi avanzati per la prevenzione delle collisioni, la guida in autostrada e le manovre di parcheggio, oltre al rilevamento della presenza di bambini a bordo. A richiesta, la tecnologia Micro Pixel Lighting utilizza 25.600 pixel LED per offrire un’illuminazione precisa e animazioni luminose dinamiche. Le versioni full hybrid beneficiano della modalità Stay Mode, che riduce la rumorosità a veicolo fermo. La capacità di traino raggiunge 1.910 kg per la full hybrid e 1.810 kg per la plug-in hybrid, con il supporto del Trailer Reversing Assist per semplificare le manovre con rimorchio. La nuova Hyundai Tucson N Line combina così un design più incisivo, dettagli sportivi esclusivi e tecnologie avanzate, mantenendo comfort, sicurezza e versatilità per l’utilizzo quotidiano.

La nuova Tucson

La nuova Tucson misura 4,56 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,67 di altezza, crescendo rispettivamente di 35, 35 e 20 millimetri rispetto alla generazione precedente. Il passo raggiunge 2,72 metri, 40 millimetri in più. Per l’Europa la produzione resta affidata allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech nella Repubblica Ceca. Dal debutto della prima Tucson nel 2004, il modello ha superato i due milioni di unità vendute in Europa.

La gamma motori

Alla base della gamma europea si trova il quattro cilindri 1.6 T-GDI benzina da 150 cavalli e 250 Nm, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Con il doppia frizione a sette marce lo stesso motore utilizza un sistema mild hybrid a 48 volt. Non è prevista, almeno nella gamma annunciata per l’Europa, una Tucson completamente elettrica. Un gradino sopra si trova la full hybrid, sempre basata sul 1.6 T-GDI, con una potenza complessiva di 245 cavalli e 380 Nm. La batteria ha una capacità di 1,49 kWh e la trasmissione è automatica a sei rapporti. È disponibile con trazione anteriore o integrale e, nella configurazione a due ruote motrici.