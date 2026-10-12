La nuova generazione di Hyundai Bayon debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il suv compatto di segmento B si evolve attraverso un design distintivo, tecnologie di ultima generazione e un abitacolo progettato per offrire comfort e versatilità nella vita quotidiana.
Sulla nuova generazione di Hyundai Bayon la filosofia stilistica Hyundai Art of Steel si traduce in linee scolpite, volumi netti, passaruota pronunciati e un cofano dalle forme decise, valorizzati dalla firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e dalle protezioni inferiori che ne sottolineano l’anima da sport utility. I proiettori LED con funzione Static Bending Lights, le barre al tetto e i cerchi in lega da 18 pollici completano un look dinamico, personalizzabile anche attraverso le nuove colorazioni opache Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte e Fierce Red Matte.
Crescono le dimensioni
La nuova generazione è più grande rispetto al passato, con una lunghezza di 4,25 metri rispetto ai 4,18 metri della versione precedente. Nuova Bayon cresce anche in altezza, ora a 1,56 metri e in larghezza, che ora misura 1,81 metri mentre il passo sale a 2,60 metri con 2 cm in più in confronto al b-suv del marchio coreano attualmente in vendita.
Connettività e comfort evoluti
Dal punto di vista tecnologico, Bayon introduce soluzioni pensate per semplificare ogni spostamento, come la Hyundai Digital Key 2, che permette di sbloccare e avviare l’auto tramite smartphone o smartwatch compatibili, e la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. A seconda dell’allestimento, l’abitacolo integra un display di infotainment da 12,3 pollici e un quadro strumenti digitale delle stesse dimensioni, inseriti in un elegante layout panoramico curvo. L’Entertainment Package consente inoltre di accedere a servizi di streaming come YouTube, mentre la ricarica wireless, le porte USB-C e l’impianto audio Bose Premium con otto altoparlanti arricchiscono l’esperienza a bordo.
Interni spaziosi
Lo spazio interno rappresenta uno dei punti di forza del modello. Il passo generoso assicura un’abitabilità posteriore ai vertici della categoria, con ampio spazio per gambe, testa e spalle. Sedili anteriori riscaldati e ventilati, schienali posteriori reclinabili, climatizzatore automatico bizona, tetto panoramico apribile e illuminazione ambientale contribuiscono a elevare il comfort, con dotazioni variabili in base all’allestimento. Le versioni con motore a combustione interna offrono inoltre un bagagliaio con capacità fino a 440 litri, affiancato da un vano supplementare sotto il pianale.
Sicurezza e assistenza alla guida
La dotazione di sicurezza comprende le tecnologie Hyundai SmartSense, con sistemi avanzati di assistenza alla guida derivati dai modelli di segmento superiore. Tra le funzionalità disponibili figurano l’Highway Driving Assist 2, il Forward Collision-Avoidance Assist 2, il Blind-Spot View Monitor, il Lane Following Assist 2 e i sistemi di assistenza nelle manovre di parcheggio. L’airbag centrale anteriore contribuisce inoltre a migliorare la protezione degli occupanti della prima fila in caso di impatto laterale.
La versione N-Line
La versione N Line accentua ulteriormente la sportività con dettagli a trama tecnica, finiture nero lucido, cerchi specifici da 18 pollici, un diffusore posteriore con doppi terminali di scarico integrati e sedili dedicati in tessuto e pelle scamosciata.
In arrivo una nuova motorizzazione full hybrid
In una fase successiva al lancio è previsto l’arrivo di una nuova versione full hybrid, che abbinerà un motore T-GDI da 1,6 litri a un’unità elettrica e a un cambio a doppia frizione a sei rapporti, per una potenza complessiva di 138 CV. Il sistema di frenata rigenerativa adattiva ottimizzerà il recupero di energia in base alle condizioni di guida, mentre le palette al volante permetteranno di regolare il livello di rigenerazione. La gamma motori includerà al lancio il T-GDI da 90 CV con cambio manuale 6 rapporti e il 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a doppia frizione 7 rapporti.