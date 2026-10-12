La nuova generazione di Hyundai Bayon debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il suv compatto di segmento B si evolve attraverso un design distintivo, tecnologie di ultima generazione e un abitacolo progettato per offrire comfort e versatilità nella vita quotidiana.

La nuova generazione è più grande rispetto al passato, con una lunghezza di 4,25 metri rispetto ai 4,18 metri della versione precedente. Nuova Bayon cresce anche in altezza, ora a 1,56 metri e in larghezza, che ora misura 1,81 metri mentre il passo sale a 2,60 metri con 2 cm in più in confronto al b-suv del marchio coreano attualmente in vendita.

Sulla nuova generazione di Hyundai Bayon la filosofia stilistica Hyundai Art of Steel si traduce in linee scolpite, volumi netti, passaruota pronunciati e un cofano dalle forme decise, valorizzati dalla firma luminosa orizzontale a tutta larghezza e dalle protezioni inferiori che ne sottolineano l’anima da sport utility. I proiettori LED con funzione Static Bending Lights, le barre al tetto e i cerchi in lega da 18 pollici completano un look dinamico, personalizzabile anche attraverso le nuove colorazioni opache Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte e Fierce Red Matte.

Connettività e comfort evoluti

Dal punto di vista tecnologico, Bayon introduce soluzioni pensate per semplificare ogni spostamento, come la Hyundai Digital Key 2, che permette di sbloccare e avviare l’auto tramite smartphone o smartwatch compatibili, e la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. A seconda dell’allestimento, l’abitacolo integra un display di infotainment da 12,3 pollici e un quadro strumenti digitale delle stesse dimensioni, inseriti in un elegante layout panoramico curvo. L’Entertainment Package consente inoltre di accedere a servizi di streaming come YouTube, mentre la ricarica wireless, le porte USB-C e l’impianto audio Bose Premium con otto altoparlanti arricchiscono l’esperienza a bordo.

Interni spaziosi

Lo spazio interno rappresenta uno dei punti di forza del modello. Il passo generoso assicura un’abitabilità posteriore ai vertici della categoria, con ampio spazio per gambe, testa e spalle. Sedili anteriori riscaldati e ventilati, schienali posteriori reclinabili, climatizzatore automatico bizona, tetto panoramico apribile e illuminazione ambientale contribuiscono a elevare il comfort, con dotazioni variabili in base all’allestimento. Le versioni con motore a combustione interna offrono inoltre un bagagliaio con capacità fino a 440 litri, affiancato da un vano supplementare sotto il pianale.