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Smart #2, svelati design interni e allestimenti: le foto in anteprima

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Sarà svelata al Salone di Parigi la versione definitiva della city car icona del marchio, erede della Fortwo. Intanto però abbiamo potuto vedere in anteprima mondiale a Roma, primo mercato mondiale per Smart, gli interni della #2, che sarà lunga 2,79 metri e avrà una batteria di 35,7 kWh. Caratteristica principale il divano unico.

A cura di Stefano Santini

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