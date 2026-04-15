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Lancia Gamma 2026, caratteristiche e novità del Suv italiano

Auto

La casa automobilistica torinese prepara l'arrivo della nuova ammiraglia che sarà prodotta a Melfi. Si tratterà di un Suv di segmento D, con una lunghezza di 4,7 metri che si baserà sulla piattaforma STLA Medium, debutto atteso in occasione del Salone di Parigi 2026

Il ritorno dell’ammiraglia Lancia. La casa automobilistica torinese prepara il ritorno nella sua line-up di Gamma, nome storico per il brand e modello destinato ad ampliare l’offerta del marchio italiano di Stellantis. In occasione della presentazione della Ypsilon Turbo 100, la variante con motore benzina e cambio manuale, la CEO di Lancia, Roberta Zerbi, ha confermato che la vettura sarà svelata nella seconda metà del 2026, probabilmente con il debutto al Salone dell’Auto di Parigi. 

L'ammiraglia Lancia Gamma nascerà a Melfi

"Nella seconda metà dell’anno poi presenteremo anche un’altra importante novità legata al marchio, la nuova Lancia Gamma che sarà costruita a Melfi” - ha spiegato la numero uno del brand torinese. Una nuova ammiraglia che parlerà italiano sin dalle origini visto che nascerà a Melfi, sulle stesse linee della DS N°8, con la quale condividerà diverse caratteristiche tecniche. A partire dalla piattaforma, la STLA Medium. 

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Cosa sappiamo sulla nuova Gamma

Le prime indiscrezioni parlano di una segmento D, in particolare un SUV a due volumi con una lunghezza che dovrebbe avvicinarsi ai 4,7 metri. A livello stilistico invece dovrebbe attingere a piene mani dalla concept Pu+Ra HPE, con stilemi che abbiamo già visto su strada grazie alla nuova Lancia Ypsilon, come ad esempio il calice luminoso al frontale. 

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Motori e versioni

Per quel che riguarda le motorizzazioni, la nuova Lancia Gamma dovrebbe debuttare con un’offerta multi-energia, grazie anche alla flessibilità della piattaforma. Dovrebbe dunque essere lanciata con powertrain elettrico ma anche in versione mild-hybrid. Così come Ypsilon, anche la Gamma dovrebbe avere una variante HF Integrale. 

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