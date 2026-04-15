Lancia Gamma 2026, caratteristiche e novità del Suv italiano

Il ritorno dell’ammiraglia Lancia. La casa automobilistica torinese prepara il ritorno nella sua line-up di Gamma, nome storico per il brand e modello destinato ad ampliare l’offerta del marchio italiano di Stellantis. In occasione della presentazione della Ypsilon Turbo 100, la variante con motore benzina e cambio manuale, la CEO di Lancia, Roberta Zerbi, ha confermato che la vettura sarà svelata nella seconda metà del 2026, probabilmente con il debutto al Salone dell’Auto di Parigi.