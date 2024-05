Lancia torna a correre dopo 32 anni con la Ypsilon Rally 4 HF

La Casa non ha ancora ufficializzato la data di debutto della vettura, ma la stagione 2025 potrebbe essere quella ideale per tornare nel mondo delle competizioni

Presentata a Torino la nuova Lancia Ypsilon in versione HF. Si tratta del modello più potente della nuova gamma che arriverà sul mercato tra dodici mesi, a maggio 2025. Esteticamente è più larga a bassa e monta un motore elettrico da 240 cavalli. Il marchio Italiano di Stellantis, inoltre, ha annunciato l’atteso ritorno nei Rally con una Ypsilon appositamente preparata per la categoria rally4. “Torniamo nei rally con il nostro stile fatto di ambizione e pragmatismo”, ha detto il Ceo di Lancia, Luca Napolitano durante la presentazione. Durante l’evento è stata presentata anche la Ypsilon HF elettrica da 240 CV capace di uno 0-100 5.8 sec, più larga, bassa, aggressiva e muscolosa della versione normale. Arriverà a maggio 2025.

Ancora da ufficializzare la data del debutto



La Ypsilon HF da rally non va a corrente, ma con la vecchia, cara benzina. Dentro il suo cofano sarà presente un tre cilindri 1.2 turbo appositamente sviluppato per le competizioni, con quattro valvole per cilindro e una potenza massima di 212 cavalli. La trazione sarà solo anteriore, con differenziale autobloccante meccanico, mentre il cambio sarà un manuale a cinque rapporti. La Casa non ha ancora ufficializzato la data di debutto della piccola bomba da rally, ma la stagione 2025 potrebbe essere quella ideale per tornare nel mondo delle competizioni.