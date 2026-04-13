Michelin, arrivano i nuovi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy

L’azienda francese di pneumatici ha presentato due nuovi prodotti per la sua gamma estiva, entrambi puntano su efficienza energetica, sicurezza e prestazioni e pensati per veicoli con ogni tipo di alimentazione. I nuovi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy arrivano sul mercato nell’anno in cui Michelin festeggia i 120 anni di presenza in Italia

Si amplia la gamma di pneumatici estivi di Michelin. L’azienda francese ha presentato i nuovi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, prodotti pensati per unire efficienza energetica, sicurezza e prestazioni. Entrambi sono nati per essere utilizzati su veicoli endotermici, ibridi e completamente elettrici. I due nuovi pneumatici debuttano nell’anno in cui Michelin Italiana compie 120 anni, anniversario che sottolinea l’importanza dell’azienda in Italia dove è leader per capacità produttiva installata con 14 milioni di pneumatici all’anno.

Il nuovo Primacy 5 Energy Il Michelin Primacy 5 Energy è pneumatico in tripla classe “A” per frenata sul bagnato, efficienza energetica e rumore. Destinato a chi cerca massima efficienza senza rinunciare alla sicurezza, questo nuovo prodotto migliora la distanza di frenata dell’8% rispetto al suo predecessore. A livello di efficienza, il nuovo Primacy 5 Energy mostra prestazioni migliorate sia per vetture termiche che elettriche, nel primo caso con un risparmio dei consumi fino al 6% e un incremento del 10% dell’autonomia per gli EV. Infine migliora la resa chilometrica. Il nuovo Michelin Primacy 5 Energy è disponibile da gennaio in 35 dimensioni, da i 16 ai 21’’. Approfondimento Michelin, terza generazione dei pneumatici CrossClimate è anche Sport

Il nuovo Michelin Pilot Sport 5 Energy Il Pilot Sport 5 Energy è invece stato pensato per i SUV ad alte prestazioni al fine di garantire performance sportive sia su asciutto che su bagnato. Si tratta del primo pneumatico di Michelin in doppia classe A (efficienza energetica e aderenza sul bagnato), garantisce una migliorata durata chilometrica ed è frutto anche dell’esperienza nell’ambito del motorsport. Questo prodotto è stato protagonista di un test specifico con il concept AMG GT XX: il prototipo è stato mantenuto una velocità costante di 300 km/h per quasi otto giorni evidenziando il potenziale di longevità ed efficienza nei consumi. Questo prodotto è attualmente disponibile in 18 dimensioni, da 18” a 21” con l’arrivo fino ai 24’’ nel corso del 2026. Approfondimento Guida Michelin 2026, a quali ristoranti sono andate le nuove stelle

La produzione a Cuneo I nuovi pneumatici estivi di Michelin nascono anche nell’impianto produttivo di Cuneo che utilizza una nuova linea robotizzata, unica in Europa nata grazie dagli investimenti del gruppo in Italia che hanno visto l’azienda mettere sul piatto 432 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Nel 2025, Michelin Italiana ha creato un indotto di 328 milioni di euro e collaborato con 2.800 fornitori, rafforzando la sua presenza in Italia. Approfondimento Michelin, la terza generazione di CrossClimate è anche Sport