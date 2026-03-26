Auto elettriche, stop a progetto congiunto tra Sony e Honda

Addio al progetto congiunto tra la tech company e la casa automobilistica cinese, stop agli ordini per Afeela 1 e fine dello sviluppo per il suv elettrico che sarebbe dovuto arrivare nel 2028. Ora Sony Honda Mobility valuterà il futuro mentre il brand automotive registra perdite per il cambio di direzione sull’elettrico

Le auto elettriche in cantiere dall’alleanza tra Sony e Honda non diventeranno realtà. Almeno non nel breve-medio periodo. Le due società hanno infatti annunciato lo stop allo sviluppo di Afeela 1 e del suv presentato come prototipo in occasione dell’ultimo CES di Las Vegas. Sony Honda Mobility (Shm) era nata nel 2022 per sviluppare progetti di mobilità ma ora deve fare i conti con un netto rallentamento sugli EV negli Stati Uniti che ha portato la casa automobilistica a rivedere le sue strategie in merito, a partire proprio dal mercato statunitense.

Honda cancella tre modelli elettrici Lo scorso 12 marzo Honda ha annunciato una revisione dei piani di elettrificazione, con la cancellazione di tre modelli full electric previsti per il mercato USA e una maggiore focalizzazione sull’ibrido anche per far fronte alle politiche dell’amministrazione Trump che lo scorso anno ha revocato gli incentivi fiscali per l’acquisto degli EV. L’annuncio dello stop al progetto congiunto tra Honda e Sony arriva a pochi giorni dall’avvio previsto delle consegne di Afeela 1, per la quale erano già aperti gli ordini da diversi mesi, in particolare in California. Approfondimento Honda Civic, 54 anni e 11 generazioni: l'iconica berlina ora è ibrida

Futuro incerto per Sony Honda Mobility La società ha annunciato che chi aveva depositato una caparra per assicurarsi la berlina elettrica di Shm verrà integralmente rimborsato mentre di fatto si dice addio anche al suv che sarebbe dovuto arrivare su strada nel 2028. Lo stop al progetto mette in discussione anche il futuro di Sony Honda Mobility, anche se nel comunicato congiunto non è stata definita l’eventuale chiusura della joint venture, con le due aziende che si sono limitate ad affermare che “continueranno a discutere e valutare il futuro di SHM, tenendo conto dello scopo iniziale della creazione della joint venture e del contesto attuale del mercato dei veicoli elettrici”. Approfondimento Honda Prelude, la prova della coupé giapponese