Introduzione
Anteprima mondiale per la nuova Volvo EX60, suv elettrico di medie dimensioni pronto a rivoluzionare il cammino elettrico del brand. Abbiamo visto a Stoccolma il nuovo modello a ruote alte che la casa automobilistica svedese ha mostrato per la prima volta e che nascerà sulla nuova piattaforma SPA3, con tecnologie d’avanguardia e confort e sicurezza al centro. Tre versioni al lancio, con trazione posteriore o integrale. Prezzo di partenza in Italia da 65.350 euro per la single motor e 81.450 euro per la dual motor
Quello che devi sapere
Il futuro elettrico di Volvo
L’auto pronta a cambiare le regole di un gioco chiamato mobilità elettrica. Volvo EX60 si presenta così, con l’ambizione di riscrivere il paradigma della sostenibilità su ruote grazie al connubio tra confort, sicurezza e tecnologia ma soprattutto ad un’autonomia che con una sola ricarica può superare gli 800 km.
Tecnologie d'avanguardia
Nel solco di un bestseller come XC60, questo nuovo modello punta sulla stessa versatilità e sull’eleganza ma anche su uno stile più affinato e su un’altissima efficienza: dal punto di vista dei peso grazie al mega-casting, tecnica che consente di ridurre i materiali utilizzati ma anche di powertrain e batterie, attraverso la tecnologia cell-to-body. In questo senso infatti il metodo con una singola fusione di alta precisione delle componenti ha permesso di ridurre il peso di 200 kg mentre con il cell-to-body , l’utilizzo di meno risorse comporta un risparmio sulla bilancia del 20%.
Un Suv di medie dimensioni
La nuova Volvo EX60 è lunga 4,80 metri, con un passo di 2,97 metri. La capacità di carico del bagagliaio passa da 634 a 1.647 litri se si abbattono le sedute posteriori. A questo si aggiunge anche il frunk anteriore da 85 litri.
Piattaforma, motori e autonomia
EX60 sarà anche il primo modello Volvo a nascere sulla nuova piattaforma SPA3, sfruttando anche un’architettura hardware e software in continua evoluzione. Tre le versioni al lancio, con trazione posteriore o integrale e potenze da 275, 375 o 500 kW. Le versioni AWD vantano una powertrain composta da due motori, uno per asse. La batteria invece avrà capacità rispettivamente da 83, 95 o 11 kW e la possibilità di caricare in corrente continua fino a 400 kW: in questo modo sarà possibile recuperare 340 km in soli 10 minuti e passare dal 10 all’80% del range di percorrenza in 19 minuti.
Sicurezza al centro
Volvo EX60 sarà anche il primo modello del brand svedese a implementare il nuovo Pilot Assist Plus. In autostrada, a velocità fino a 130 km/h, questo sistema consente il cambio autonomo di corsia. A bordo poi sarà integrato anche Gemini, il nuovo assistente AI di Google con il quale sarà possibile dialogare per gestire alcune funzionalità senza togliere le mani dal volante.
EX60 sarà anche Cross Country
Progettata per rivoluzionare il settore, EX60 sarà disponibile anche in versione Cross Country, per chi vuole vivere la mobilità anche lontano dall’asfalto. Questa declinazione avrà alcuni dettagli specifici che la distinguono dalla variante più tradizionale. Cambiano leggermente anche le dimensioni, con 20 mm in più in altezza e la possibilità di avere un’escursione di ulteriori 20 mm grazie al sistema sospensivo specifico.
Prezzi e arrivo in concessionaria
Nuova Volvo EX60 si presenta dunque come un’autentica game changer con la quale la casa automobilistica svedese vuole ridefinire a suo modo l’era elettrica. Il nuovo SUV avrà un prezzo di partenza in Italia da 65.350 euro per la single motor e 81.450 euro. Le vendite sono già aperte, con l’arrivo nelle concessionarie previsto per il mese di luglio.