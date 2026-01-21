EX60 sarà anche il primo modello Volvo a nascere sulla nuova piattaforma SPA3, sfruttando anche un’architettura hardware e software in continua evoluzione. Tre le versioni al lancio, con trazione posteriore o integrale e potenze da 275, 375 o 500 kW. Le versioni AWD vantano una powertrain composta da due motori, uno per asse. La batteria invece avrà capacità rispettivamente da 83, 95 o 11 kW e la possibilità di caricare in corrente continua fino a 400 kW: in questo modo sarà possibile recuperare 340 km in soli 10 minuti e passare dal 10 all’80% del range di percorrenza in 19 minuti.