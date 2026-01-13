La Losanga ha presentato il suo nuovo modello a ruote alte di fascia premium, uno sport utility di quasi 5 metri pensato per Corea del Sud, Paesi del Sud America e del Golfo. Non è previsto al momento il suo arrivo in Europa. Nascerà sulla piattaforma CMA e avrà un motore Full Hybrid E-Tech da 250 CV
La Renault più grande di sempre non arriverà in Europa. Almeno non al momento. La casa automobilistica francese ha infatti svelato Filante, nuovo SUV di grande dimensioni che rappresenta un nuovo tassello del piano di espansione internazionale della Losanga. Questa nuova vettura è stata pensata per i paesi extraeuropei e non è prevista la sua commercializzazione nel Vecchio Continente. In particolare Renault Filante sarà prodotta Busan, in Corea del Sud, dove sarà in vendita da marzo di quest’anno mentre nel 2027 arriverà anche in America Latina e nei paesi del Golfo.
Design e dimensioni
Il nuovo SUV premium del brand francese si collocherà nel segmento D, con i suoi 4.91 metri di lunghezza e il passo di 2.820 metri. Dimensioni generose dunque per questo modello che vanta anche una capacità di carico che tocca i 2.071 litri se si abbattono le sedute posteriori. Il design è frutto del lavoro congiunto tra i creativi francesi e gli influssi coreani, con un frontale slanciato nel quale spicca una calandra luminosa tridimensionale e la firma LED animata. In coda troviamo un elemento a sbalzo che integra anche la firma ottica a tre elementi e uno spoiler sportiveggiante, con un profilo quasi da berlina rialzata.
Interni
Gli interni sono dominati dal nuovo sistema OpenR Panorama Screen che integra tre display da 12,3’’. A questi si aggiunge anche l’Head-up-Display a realtà aumentata da 25.6’’. Le finiture sono state realizzate con materiali premium che aumentano la percezione qualitativa dell’abitacolo. Lo spazio è luminoso e ampio, grazie anche alla presenza di un tetto panoramico in vetro da 1,1 m².
Nuovo motore ibrido
Sviluppata in collaborazione con Geely sulla piattaforma CMA, la nuova Renault Filante sarà spinta da un motore Hybrid E-Tech da 250 CV e 565 Nm di coppia con la combinazione di motore benzina un 1.5 turbo e di due motori elettrici. A questo si aggiunge una trasmissione automatica DHT Pro che dovrebbe contribuire a garantire alta efficienza, con la maggior parte della guida in modalità elettrica.
Nome storico
Il nome si lega alla tradizione della Losanga: richiama infatti Étoile Filante, il leggendario prototipo che, nel 1956, ha battuto diversi record mondiali di velocità sul lago salato di Bonneville ma anche la concept elettrica presentata dal brand nel 2025. “In Corea, apriamo un nuovo capitolo del Renault International Game Plan 2027 che gioca un ruolo fondamentale nelle nostre ambizioni a livello global - racconta Fabrice Cambolive, CEO Renault - Dopo il lancio di Grand Koleos ad ottobre 2024, sveliamo un altro fiore all'occhiello per la Corea: Filante, il quinto veicolo di nuova generazione del nostro piano internazionale, progettato per i mercati extra-europei”.
