Svelata la nuova Mini JCW firmata per Deus Ex Machina

MINI John Cooper Works e il brand lifestyle Deus Ex Machina, passione per la velocità e gusto per l’artigianalità uniti per due creazioni grintose e diverse tra loro. Da un lato The Machina, la show car compatta e grintosa, in puro stile racing, da 231 CV. Dall'altro The Skeg, concept car elettrica da 258 cavalli
A CURA DI ALESSANDRA DEL MONDO
- Presentata a Milano la nuova collaborazione tra MINI John Cooper Works e il brand lifestyle Deus Ex Machina. I due marchi uniti dalla passione per la velocità e dal gusto per l’artigianalità hanno dato vita a due auto uniche: due one-off MINI JCW diverse per filosofia, ma complementari nello spirito, vere e proprie icone di stile in movimento.
- Protagonista della serata è stata The Machina, la show car compatta e grintosa, in puro stile racing, esposta in anteprima per l’occasione. Oltre alle due auto, durante l’evento, è stata presentata anche la capsule collection MINI x Deus: una linea di abbigliamento che racconta il DNA condiviso dei due brand, fatto di precisione ingegneristica e cura sartoriale, spirito racing e lifestyle urbano.
- La Mini x Deus JCW The Machina si basa sulla motorizzazione termica da 231 CV e celebra i successi sportivi della Mini. Alla presentazione il direttore dello Stile Holger Hampf l’ha definita una "bellezza dell'imperfezione"
- Di tutt’altro carattere l'altra concept car elettrica The Skeg da 258 cavalli, ispirata ai materiali, alle tecnologie e filosofie del surf: fibra di vetro, accelerazione e minimalismo.