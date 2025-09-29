Svelata la nuova Mini JCW firmata per Deus Ex Machina

MINI John Cooper Works e il brand lifestyle Deus Ex Machina, passione per la velocità e gusto per l’artigianalità uniti per due creazioni grintose e diverse tra loro. Da un lato The Machina, la show car compatta e grintosa, in puro stile racing, da 231 CV. Dall'altro The Skeg, concept car elettrica da 258 cavalli

A CURA DI ALESSANDRA DEL MONDO