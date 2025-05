Raduni auto maggio, calendario e date: eventi in programma in Italia

Per gli appassionati di quattro ruote sono diversi gli appuntamenti in Italia per il mese di maggio. Mezzi d'epoca, supercar o semplici ritrovi di appassionati. Ecco gli eventi più importanti.

Anche a maggio l'Italia è protagonista con diversi raduni a sfondo motoristico per gli appassionati. Tantissimi gli appuntamenti per gli amatori di automobili che possono incontrarsi e condividere una o più giornate con la loro quattro ruote. Spesso gli eventi sono abbinati a temi storici, ma anche a eventi musicali e gastronomici. Vediamo quali sono alcuni di questi.

Appennini dalle cime alle rive: 9-11 maggio Pontremoli

In Toscana per inaugurare la stagione di Delightful Driving con un tour dedicato agli amanti delle strade panoramiche, dei passi montani e delle meraviglie paesaggistiche. Si parte da Pontremoli verso l’entroterra appenninico, ma anche verso la suggestiva costa ligure. Dal Passo della Cisa fino a Fornovo di Taro e percorrendo la Val Taro lungo un tracciato scorrevole e panoramico. Poi in Liguria verso il Passo del Bracco, con strade panoramiche che si aprono su vedute mozzafiato del mare. Poi il giorno successivo in Lunigiana fino al Passo del Cerreto, scendendo verso il versante emiliano fino a Castelnovo ne’ Monti.

30° U.S. car reunion: 18 maggio Lignano Sabbiadoro

Per gli amanti delle auto americane arriv la 30esima edizione della U.S. Car Reunion, il più storico evento italiano di American Cars, che si svolgerà ancora una volta all’interno della 39esima Biker Fest International. La location è Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine in un set di mastodontici V8 che invaderanno la città per l’occasione! La parata si svolgerà alle ore 11 di domenica 18 maggio con partenza presso area mercato - stadio Teghil.

1° Kustom& Classic: 17 maggio Lignano Sabbiadoro

Il giorno precedente sempre a Lignano e sempre all'interno della Biker Fest International si apre la prima edizione del Kustom & Classic, con solo veicoli dai 25 anni in su che verranno selezionati tra originali e customizzati. Tutti gli stili sono ammessi a questo unico raduno dal Clean Style al Rat style, dalle Hot Rod alle Muscle cars, dalle JDM alle sport cars.

Brixen classic car: 23-25 maggio Bressanone

Incontro il 23 maggio con l'esposizione in piazza Duomo delle vetture e poi il giorno dopo le due salite Bressanone - St Andrea in una rievocazione storica di auto classiche.

Autopromotec 2025: 21-24 maggio Bologna

Ecco la 30esima Biennale internazionale delle attrrezzatture e dell'aftermarket automobilistico, un grande classico del settore automotive. Non solo auto, insomma, ma anche tutto quello che gli gira intorno. È il principale evento internazionale in grado di aggregare tutte le filiere merceologiche dell’aftermarket automobilistico: dai pneumatici al car service, dalle attrezzature per officina ai ricambi.

Tre sono le principali aree di prodotto per cui Autopromotec è conosciuta in tutto il mondo: strumenti al servizio dell’aftermarket in officina (innovazione e eccellenza al servizio di meccatronici, meccanici e gommisti, autofficine, carrozzerie, autoconcessionari, stazioni di servizio, autolavaggi, centri specializzati per l’assistenza e la riparazione), pneumatici e attrezzature e poi ricambi e car service.