Con l'arrivo dell'inverno molti motociclisti decidono di lasciare la propria due ruote in garage fino alla primavera. Una pausa che può durare anche quattro o cinque mesi e che richiede alcuni accorgimenti per evitare di ritrovarsi con la batteria scarica, gli pneumatici deformati o problemi all'alimentazione. Il rimessaggio invernale della moto non richiede necessariamente interventi costosi, ma una corretta preparazione prima di fermarla. Dalla pulizia della carrozzeria alla gestione del carburante, passando per la manutenzione della catena, sono soprattutto le condizioni di conservazione a influire sullo stato del veicolo dopo un lungo periodo di inutilizzo.

Dove conservare la moto durante l'inverno

La soluzione migliore è un garage asciutto, ventilato e al riparo dagli sbalzi di temperatura. Non è indispensabile che il locale sia riscaldato, mentre è importante evitare ambienti particolarmente umidi, dove la condensa può favorire la corrosione delle parti metalliche e dei collegamenti elettrici. Anche la copertura ha la sua importanza. Per una moto custodita al chiuso è preferibile utilizzare un telo traspirante, capace di proteggerla dalla polvere senza trattenere l'umidità. Se invece viene lasciata all'aperto, serve una copertura impermeabile ma sufficientemente ventilata, da fissare in modo che non venga sollevata dal vento. Il telo deve essere applicato soltanto quando la moto è completamente asciutta e lo scarico si è raffreddato.

Pulizia della moto e lubrificazione della catena

Prima di fermare la moto per diversi mesi è consigliabile effettuare un lavaggio accurato, eliminando sporco, residui di insetti, polvere dei freni e tracce di sale. Queste ultime, soprattutto dopo un utilizzo su strade trattate con prodotti antighiaccio, possono accelerare la corrosione. Particolare attenzione va dedicata alla catena di trasmissione, che deve essere pulita con un prodotto compatibile con le guarnizioni e successivamente lubrificata. Sono da evitare solventi aggressivi e getti d'acqua ad alta pressione, che potrebbero danneggiare gli O-ring e le tenute. Il lubrificante non deve raggiungere pneumatici, dischi e pastiglie dei freni.

Sulle moto con trasmissione a cardano o a cinghia non è prevista la stessa manutenzione, ma rimangono validi gli eventuali controlli indicati dal costruttore.