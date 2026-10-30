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Crisi Volkswagen, nuova misura di risparmio: sospeso sviluppo E-Golf

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Misura di risparmio messa in atto dall'azienda presso lo stabilimento principale di Wolfsburg in vigore "fino a quando non saremo in grado di garantire gli investimenti necessari", ha affermato il direttore finanziario del marchio

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Stop allo sviluppo della E-Golf fino a nuovo ordine. Volkswagen reagisce alla crisi in corso con un'ulteriore misura di risparmio presso lo stabilimento principale di Wolfsburg. Le attività di sviluppo relative alla futura Golf completamente elettrica, infatti, vengono temporaneamente sospese, come comunicato dall'azienda.

Il comunicato e i numeri di Volkswagen

Questa misura resterà in vigore "fino a quando non saremo in grado di garantire gli investimenti necessari", ha affermato David Powels, direttore finanziario del marchio.

L'azienda tedesca ha comunicato che il risultato consolidato al netto delle imposte nei mesi da luglio a settembre si attestava a circa -5,82 miliardi di euro. Ciò è stato giustificato con una svalutazione di Porsche dell'ordine di miliardi, l'andamento debole delle attività in Cina e i costi legati alla riorganizzazione.

 

Il comitato aziendale di Wolfsburg ha sottolineato che la pausa non significa che il progetto venga cancellato o che il lancio subisca ritardi. "Il ritardo può essere recuperato", si legge in un post pubblicato sull'intranet e di cui la Dpa è in possesso. Il blocco provvisorio delle spese sarebbe tuttavia un ulteriore segnale della difficile situazione finanziaria del gruppo.

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