Spia ESP accesa: cosa significa, quando è un problema e cosa fare

La spia del controllo elettronico della stabilità può segnalare un intervento del sistema oppure un malfunzionamento. Come riconoscere il problema, quali sono le cause più frequenti e quando è necessario fermare l'auto

Se durante la guida la spia ESP lampeggia per alcuni istanti e poi si spegne, nella maggior parte dei casi non c'è motivo di preoccuparsi. Significa che il sistema è intervenuto per contrastare una perdita di aderenza o una possibile sbandata. Può accadere accelerando su una strada bagnata, affrontando una curva su un fondo scivoloso oppure effettuando una manovra improvvisa. In queste situazioni il conducente può avvertire una momentanea riduzione della potenza del motore o percepire l'intervento dei freni, senza aver premuto direttamente il pedale. Il lampeggio è quindi un segnale del normale funzionamento dell'ESP, ma indica anche che gli pneumatici stanno raggiungendo i limiti di aderenza. È opportuno ridurre la velocità ed evitare brusche accelerazioni o sterzate. Se il sistema interviene frequentemente anche su asfalto asciutto, durante una guida regolare, è invece consigliabile verificare lo stato degli pneumatici e il funzionamento dei sensori.

L'ESP, acronimo di Electronic Stability Program, è un sistema elettronico progettato per aiutare il conducente a mantenere il controllo dell'automobile quando le ruote perdono aderenza. Introdotto da Bosch nel 1995 e progressivamente adottato dai costruttori, è diventato obbligatorio sulle nuove automobili vendute nell'Unione europea dal novembre 2014. Il funzionamento si basa su una serie di sensori che controllano la velocità di rotazione delle ruote, l'angolo di sterzata, l'accelerazione laterale e il movimento della vettura intorno al proprio asse verticale. La centralina confronta la traiettoria impostata dal conducente attraverso il volante con quella effettivamente percorsa dall'auto. Se rileva una differenza, può intervenire sui freni delle singole ruote e ridurre la coppia del motore per limitare la sbandata. A seconda del costruttore, il dispositivo può essere indicato anche con le sigle ESC, DSC, VSC o VDC. Il principio di funzionamento rimane sostanzialmente lo stesso, anche se le modalità d'intervento possono variare.

Tra le spie presenti sul cruscotto, quella dell'ESP è una delle più importanti per la sicurezza. Riconoscibile dal simbolo di un'automobile con due linee ondulate sotto le ruote, può accendersi durante la guida senza indicare necessariamente un guasto. Il suo significato cambia infatti in base al comportamento della luce. Un lampeggio segnala generalmente l'intervento del controllo elettronico della stabilità, mentre una spia che rimane accesa fissa può indicare la disattivazione del dispositivo oppure un'anomalia. Capire la differenza è importante, perché un ESP non funzionante riduce la capacità dell'auto di correggere automaticamente una perdita di aderenza, soprattutto sul bagnato e nelle manovre d'emergenza.

Spia ESP accesa fissa, cosa significa

Diverso il caso in cui la spia gialla rimanga accesa continuamente. La prima verifica riguarda l'eventuale disattivazione volontaria del controllo di stabilità. Molte automobili dispongono di un pulsante ESP OFF, ESC OFF oppure di una specifica impostazione nel sistema di bordo. Su alcuni modelli, però, il comando esclude soltanto il controllo della trazione, mantenendo almeno parzialmente attiva la gestione elettronica della stabilità. Anche l'attivazione di determinate modalità di guida sportive può modificare il funzionamento dell'ESP, permettendo un maggiore slittamento delle ruote prima dell'intervento. Per conoscere le funzioni effettivamente disabilitate è necessario consultare il manuale della propria vettura.

Se il sistema non è stato escluso volontariamente e la spia rimane accesa, è probabile che la centralina abbia rilevato un malfunzionamento. In questo caso il controllo di stabilità potrebbe essere limitato o completamente inattivo. Occorre distinguere questa condizione dall'accensione della spia nei primi secondi successivi all'avviamento. Si tratta di un controllo automatico effettuato dall'elettronica dell'automobile e, se il simbolo si spegne regolarmente, non indica un problema.

Perché si accende la spia ESP, le cause più frequenti

Una delle cause più comuni è il malfunzionamento di un sensore di velocità delle ruote, componente utilizzato anche dall'ABS. Se la centralina riceve informazioni errate sulla rotazione di una o più ruote, potrebbe non essere in grado di calcolare correttamente la traiettoria della vettura e disattivare il controllo di stabilità.

Un'altra possibile origine del problema è il sensore dell'angolo di sterzo, che rileva la posizione del volante. Un guasto oppure una calibrazione non corretta possono impedire alla centralina di interpretare le manovre del conducente. L'anomalia può presentarsi anche dopo alcuni interventi sullo sterzo o sulla geometria delle ruote.

Tra le altre possibili cause figurano difetti dei sensori di imbardata e accelerazione laterale, problemi di cablaggio, anomalie del circuito frenante o guasti alla centralina ABS/ESP. In alcuni casi possono contribuire anche una tensione elettrica insufficiente, ad esempio dopo problemi alla batteria, oppure pneumatici di dimensioni differenti da quelle previste dal costruttore.

Non sempre, quindi, la comparsa della spia comporta la sostituzione di un componente costoso. Per individuare l'origine del problema è necessaria una diagnosi elettronica, evitando interventi basati soltanto sul simbolo visualizzato nel quadro strumenti.

Spia ESP e ABS accese insieme, quando preoccuparsi

L'accensione contemporanea delle spie ESP e ABS richiede particolare attenzione. I due sistemi condividono numerosi componenti e un guasto a un sensore di velocità delle ruote, ai collegamenti elettrici o alla centralina può comprometterne entrambi il funzionamento.

In questa situazione l'automobile potrebbe essere priva sia del controllo elettronico della stabilità sia della funzione antibloccaggio delle ruote in frenata. L'impianto frenante tradizionale può continuare a funzionare, ma durante una frenata intensa le ruote potrebbero bloccarsi, rendendo più difficile mantenere il controllo della direzione. La presenza contemporanea di una spia rossa dell'impianto frenante, soprattutto se accompagnata da una risposta anomala del pedale, cambia ulteriormente la situazione. In questo caso bisogna arrestare il veicolo appena possibile in condizioni di sicurezza e richiedere assistenza, senza continuare a guidare.

Si può guidare con la spia ESP accesa?

La presenza della sola spia ESP gialla, senza altri messaggi di avaria o anomalie nella guida e nella frenata, non implica necessariamente l'immediato arresto del veicolo. È generalmente possibile raggiungere un'officina con prudenza, riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza. Bisogna però considerare che l'ESP rappresenta uno dei principali sistemi di sicurezza attiva dell'automobile. In sua assenza, una perdita di aderenza potrebbe essere più difficile da controllare, soprattutto su fondi bagnati, innevati o ghiacciati. Per questo motivo è preferibile evitare lunghi viaggi e condizioni di guida impegnative fino alla risoluzione dell'anomalia. Se la spia compare improvvisamente durante la marcia, è consigliabile fermarsi in un luogo sicuro, verificare l'eventuale presenza di altri messaggi sul cruscotto e consultare il manuale del veicolo. Si può quindi spegnere e riavviare l'auto per controllare se la segnalazione scompare. Se il problema si ripresenta, occorre programmare quanto prima una verifica in officina. La semplice scomparsa della spia dopo un riavvio non garantisce comunque che l'anomalia sia stata risolta.

Come spegnere la spia ESP e risolvere il problema

Per capire perché la spia ESP rimane accesa è necessario effettuare una diagnosi attraverso la centralina che gestisce il controllo di stabilità. Un comune lettore OBD dedicato esclusivamente agli errori del motore potrebbe non essere sufficiente. Serve uno strumento compatibile con i sistemi ABS ed ESP della vettura, capace di leggere i codici di guasto memorizzati e i valori dei sensori. L'intervento dipende dall'origine dell'anomalia. In alcuni casi è sufficiente ripristinare un collegamento elettrico o ricalibrare il sensore dell'angolo di sterzo. In altri è necessario sostituire un sensore difettoso oppure intervenire sulla centralina elettronica. La cancellazione del codice di errore, da sola, non rappresenta una riparazione. Se il difetto è ancora presente, il sistema può nuovamente disattivarsi e accendere la spia. Una volta completato l'intervento, l'officina deve verificare che il controllo di stabilità sia tornato operativo e che non siano presenti ulteriori anomalie nei sistemi collegati.