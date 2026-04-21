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Lepas L6, debutto europeo alla Milano Design Week

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Eleganza, tecnologia e mobilità sostenibile: Lepas sceglie la Design Week di Milano per presentare in anteprima europea il nuovo SUV compatto L6, primo passo della sua espansione nel mercato premium. Con L6, il marchio del gruppo Chery punta a intercettare una nuova generazione di automobilisti urbani, attenti all’innovazione ma anche allo stile e alla qualità dell’esperienza a bordo

A cura di Massimo Gucciardi

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