Lepas L6, debutto europeo alla Milano Design Week

Eleganza, tecnologia e mobilità sostenibile: Lepas sceglie la Design Week di Milano per presentare in anteprima europea il nuovo SUV compatto L6, primo passo della sua espansione nel mercato premium. Con L6, il marchio del gruppo Chery punta a intercettare una nuova generazione di automobilisti urbani, attenti all’innovazione ma anche allo stile e alla qualità dell’esperienza a bordo
A cura di Massimo Gucciardi
- Sotto il cofano un sistema Plug-in Super Hybrid: motore benzina e unità elettrica per una potenza complessiva di 279 CV, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Il powertrain combina la prontezza dell’elettrico con l’autonomia del motore termico, garantendo una risposta fluida e progressiva in ogni condizione.
- Tra i punti di forza l’efficienza: autonomia combinata fino a 1.200 km, consumi ridotti e emissioni contenute, per un utilizzo versatile tra città e viaggi lunghi. La presenza della batteria da 18,4 kWh consente inoltre di percorrere tratti in modalità elettrica, ideale per l’ambiente urbano, mentre il sistema ibrido interviene nei percorsi più lunghi per garantire continuità e autonomia.
- Di serie schermo da 13,2”, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e sistemi ADAS completi. La versione Premium aggiunge interni in ecopelle, tetto panoramico e audio Sony. L’abitacolo è progettato per offrire un ambiente moderno e funzionale, con comandi intuitivi e una gestione digitale delle principali funzioni di bordo. L’attenzione al comfort si traduce in spazi ben organizzati, climatizzazione bi-zona e sedili pensati per affrontare anche viaggi lunghi senza affaticamento.
- Fino a 10 airbag e pacchetto completo di assistenza alla guida: Lepas L6 punta su standard elevati per protezione e controllo in ogni condizione. Il sistema integra le più recenti tecnologie ADAS, con funzioni di assistenza alla guida e alla frenata, mantenimento della corsia e supporto nelle manovre, contribuendo a ridurre il rischio di errore umano.
- Linee fluide e proporzioni dinamiche ispirate al movimento di un felino: il linguaggio stilistico Lepas unisce eleganza e forza, trasformando l’auto in elemento di lifestyle. Un approccio che punta a rendere il design non solo riconoscibile, ma anche espressivo, capace di trasmettere movimento e carattere anche da fermo. Dettagli come i gruppi ottici, le superfici scolpite e le proporzioni equilibrate contribuiscono a costruire un’identità visiva distintiva.
- La filosofia del brand è “Technology with Warmth”: integrare innovazione e benessere, superando la distinzione tra funzionalità ed estetica. Un concetto che si traduce in soluzioni pensate per migliorare la qualità dell’esperienza a bordo, rendendo la tecnologia più intuitiva, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane. L’obiettivo è creare un rapporto più naturale tra uomo e macchina, in cui comfort, interfacce digitali e assistenza alla guida lavorano insieme per semplificare la mobilità e renderla più piacevole.
- Lepas L6 sarà disponibile nelle concessionarie entro la fine del 2026, segnando un nuovo capitolo per il brand del gruppo Chery in Europa. Un lancio che rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei SUV elettrificati, con l’obiettivo di intercettare una clientela sempre più attenta a sostenibilità, tecnologia e qualità percepita.
- Lepas L6 nasce per una clientela dinamica e attenta alla sostenibilità, con dimensioni compatte e un design equilibrato pensato per la mobilità urbana e i lunghi viaggi. Le proporzioni contenute facilitano l’utilizzo quotidiano in città, mentre l’abitabilità interna e la capacità di carico modulabile lo rendono adatto anche a spostamenti più lunghi. Un equilibrio tra praticità e qualità percepita che punta a offrire un’esperienza di guida fluida, accessibile e in linea con le nuove abitudini di mobilità.