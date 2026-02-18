Mal d'auto, ecco quali sono le migliori app per combattere i sintomi

È molto comune tra noi esseri umani e questo perché il nostro cervello può essere incapace di percepire il movimento quando si trova su un mezzo di trasporto. Oltre a diversi consigli per evitare che la cosiddetta cinetosi si verifichi, esistano anche delle applicazioni sui nostri smartphone che potrebbero aiutare chi, più di altri, ne accusa i sintomi

Quando il nostro corpo si muove su un mezzo di trasporto è possibile che per qualcuno si verifichi la cosiddetta cinetosi o “malattia del movimento” che, spiegata in parole semplici, è causata da una serie di messaggi contrastanti che il nostro cervello non riesce a decifrare nell’immediato quando appunto si muove tra orecchio interno - che ci permette di restare in equilibrio - e vista. Sono diversi i soliti consigli per evitare che questo disturbo si manifesti: evitare di leggere o utilizzare il telefono, non guardare in basso, sedersi al posto del copilota del mezzo nel caso delle auto e guardare fuori dal finestrino. Per non parlare di tutti i medicinali studiati per combattere nausea, senso di vertigini, spossatezza, mal di testa e sonnolenza. Oggi però, oltre a nuove impostazioni sullo smartphone, esistono anche delle applicazioni per evitare che il nostro cervello "vada in confusione" quando si trova su un mezzo di trasporto.

E se la soluzione alla cinetosi si trovasse proprio sul nostro smartphone? Chi ha un iPhone con un sistema operativo iOS18 può seguire queste semplici indicazioni: Impostazioni > Accessibilità > Movimento > Mostra indicatori di movimento nei veicoli. La funzionalità permette di attivare un particolare input che mostra pallini neri sui bordi dello schermo che si muovono in base allo spostamento del veicolo e permettono al passeggero di "vedere" sullo smartphone le frenate, le accelerazioni e le curve. Insomma, l'obiettivo della funzionalità è ridurre il conflitto sensoriale tra occhi e orecchio interno. Nel caso del sistema Android invece, la funzionalità si chiama Motion Cues ma non è ancora stata attivata.

Oltre alle impostazioni dello smartphone esistono anche delle app che usano la "strategia dei pallini" Tra le app brevettate per "ingannare" il nostro cervello, una delle più famose è KineStop ed è disponibile solo su Android: simula uno spostamento virtuale sempre tramite dei pallini sullo schermo che si adattano in automatico compensando ondulazione e movimento del percorso in auto, in treno, in aereo o in mare. Una seconda applicazione è Carsick App, disponibile sia per android che per iOS ed è a pagamento. Anche in questo caso gli effetti del movimento vengono minimizzati durante l'uso dello smartphone e del computer sempre grazie alla "strategia dei pallini" sullo schermo. Ultima, non per importanza, è infine Motion Ease, solo su Android.