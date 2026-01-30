L'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia è a Roma per il tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: “Servono meno convegni e più concretezza”

Dopo gli incontri con la Commissione Europea, l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha partecipato, oggi 30 gennaio, al Tavolo Automotive convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy svoltosi a Roma. Per l'assessore é stata l'occasione per sottolineare la "necessità di un intervento sinergico per ulteriori correttivi per la piena 'neutralità tecnologica' rispetto al passaggio che ci sarà sia in Consiglio dell'UE sia in Parlamento europeo".

Guidesi: "Intervenire con azioni e lavoro di squadra"

Per l’assessore Guidesi "c'è spazio per intervenire; occorre farlo e ciò deve avvenire con azioni e lavoro di squadra. Considerate le difficoltà del settore Automotive serve più pragmatismo e meno convegni. Come Lombardia continueremo a lavorare su proposte emendative per modificare ulteriormente 'il regolamento riguardante i parametri di prestazione in materia di emissioni CO2 per i nuovi veicoli leggeri'; e questo lavoro di elaborazione di proposte emendative le condivideremo con costruttori, componentisti, istituzioni, le altre regione europee e i parlamentari europei". Poi ha concluso: “Crediamo che questa impostazione di lavoro sia l'unico modo di giocarci le ultime e piccole speranze di salvare l'industria dell'automotive in Europa evitando quello che sarebbe il suicidio economico più grande della storia".