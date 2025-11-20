Catene da neve: come sceglierle, come e quando si montano

Le catene vanno montate sugli pneumatici della propria auto in caso di neve. Ne esistono di diversi tipi e misure a seconda del modello dell'auto e della gomma
In caso di neve sulla strada, se i nostri pneumatici sentiamo che perdono aderenza, occorre montare le catene da neve. Per scegliere quali comprare dobbiamo prima di tutto sapere la dimensione degli pneumatici, il tipo di auto e lo spessore della maglia della catena stessa, che va dai 7 mm per le auto più piccole fino ai 16 mm per i suv.
Quando acquistiamo le catene dobbiamo verificare che siano omologate e compatibili con la nostra auto.
I modelli e il montaggio
La scelta è fondamentalmente tra due modelli: quelli a maglia romboidale, che garantiscono una maggiore tenuta ma sono un po' più complesse nel montaggio e quelle a montaggio rapido. Le catene vanno montate quando la strada è coperta da uno strato di neve sufficiente a far slittare l'auto, oltre i 10 cm in pianura o 5 cm in salita. Vanno installate sulle ruote che hanno la trazione del veicolo (ruote anteriori per trazione anteriore, posteriori per trazione posteriore). Per un'auto a trazione integrale, è consigliato montarle su tutte e quattro le ruote per una maggiore sicurezza.
Consigli per un uso corretto
Sul fianco degli pneumatici possiamo trovare la misura della gomma che ci serve per acquistare la misura giusta di catene. Poi dobbiamo scegliere lo spessore delle maglie, dai 7-9 mm per un uso occasionale o per auto con cerchi piccoli, fino ai 12 mm per chi le usa con maggiore continuità o i 16 mm consigliati per suv e veicoli pesanti, grazie alla loro robustezza. Per il montaggio dei modelli più tradizionali ed economici dovremmo procedere manualmente, tendendo le maglie il più possibile. Nei modelli più avanzati la tensione invece si raggiunge automaticamente e il montaggio risulta quindi più pratico: basta posizionarle e le catene si adattano automaticamente alla tensione durante la marcia. Esistono anche i cosiddetti "ragni", a montaggio rapido, adatti per chi cerca la massima semplicità e rapidità, spesso adatti a cerchi grandi, ma più costosi.
Le catene devono avere la sigla di omologazione UNI EN 11313 o O-Norm V-5117 per garantire la conformità alle normative italiane ed europee.
Anche se montiamo delle gomme invernali se sappiamo di andare in luoghi con molta neve teniamo sempre le catene in un posto facilmente accessibile nel bagagliaio. Se possibile proviamo preventivamente a montarle quando siamo a casa all'asciutto, per capire il meccanismo che, in caso di emergenza e di temperature rigide o maltempo, potrebbe risultare più complicato di quanto effettivamente sia.