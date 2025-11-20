Catene da neve: come sceglierle, come e quando si montano

In caso di neve sulla strada, se i nostri pneumatici sentiamo che perdono aderenza, occorre montare le catene da neve. Per scegliere quali comprare dobbiamo prima di tutto sapere la dimensione degli pneumatici, il tipo di auto e lo spessore della maglia della catena stessa, che va dai 7 mm per le auto più piccole fino ai 16 mm per i suv.

Quando acquistiamo le catene dobbiamo verificare che siano omologate e compatibili con la nostra auto.

I modelli e il montaggio

La scelta è fondamentalmente tra due modelli: quelli a maglia romboidale, che garantiscono una maggiore tenuta ma sono un po' più complesse nel montaggio e quelle a montaggio rapido. Le catene vanno montate quando la strada è coperta da uno strato di neve sufficiente a far slittare l'auto, oltre i 10 cm in pianura o 5 cm in salita. Vanno installate sulle ruote che hanno la trazione del veicolo (ruote anteriori per trazione anteriore, posteriori per trazione posteriore). Per un'auto a trazione integrale, è consigliato montarle su tutte e quattro le ruote per una maggiore sicurezza.