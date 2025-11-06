Cambio gomme invernali 2025, quando farlo: scadenza e sanzioni

Si possono cambiare gli pneumatici per mettere quelli invernali già a partire dal 15 ottobre e non oltre il 15 novembre. Le sanzioni se non si rispettano gli obblighi includono multe pesanti e il ritiro della carta di circolazione

Con l'arrivo del freddo scatta l'obbligo di sostituire gli pneumatici "estivi" con quelli invernali. La data limite per effettuare il cambio è il 15 novembre 2025 e l'obbligo di mantenere montati questi pneumatici dura fino al 15 aprile 2026. È possibile anticipare il montaggio dal 15 ottobre 2025. Sono previste sanzioni nel caso non si rispettino le scadenze.

Le date

15 ottobre 2025 : si può iniziare a montare gli pneumatici invernali.

: si può iniziare a montare gli pneumatici invernali. 15 novembre 2025 : Data ufficiale di inizio dell'obbligo di montaggio degli pneumatici invernali

: Data ufficiale di inizio dell'obbligo di montaggio degli pneumatici invernali 15 aprile 2026 : Fine dell'obbligo degli pneumatici invernali

: Fine dell'obbligo degli pneumatici invernali 15 maggio 2026: Data limite per smontare le gomme invernali

Le sanzioni

Se non vengono rispettate queste date, per chi circola con gomme estive durante il periodo di obbligo di pneumatici invernali, si rischiano multe che vanno da 422 euro a fino a 1.682 euro. In caso di violazioni gravi, può essere previsto addirittura il ritiro del libretto di circolazione fino a quando non si effettua il cambio delle gomme. Se non si possono montare pneumatici invernali in alternativa bisogna sempre avere a bordo le catene da neve omologate.