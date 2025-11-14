Abs, come funziona il sistema di anti bloccaggio e perché è importante

Il Sistema Antibloccaggio delle ruote, meglio conosciuto come Abs, consente sostanzialmente alla nostra auto di non sbandare in caso di frenata brusca
Quando effettuiamo una frenata improvvisa alla guida della nostra auto c'è il rischio che la vettura stessa possa slittare e sbandare. Per evitare che questo accada le auto sono dotate dell'ABS, vale a dire il sistema di antibloccaggio delle ruote. Permette al conducente di mantenere il controllo dello sterzo anche durante una frenata d'emergenza, consentendo di sterzare attorno a un ostacolo. Tutto questo a tutela della sicurezza, per prevenire incidenti.
Come funziona l'ABS
Il sistema monitora costantemente la velocità di ciascuna ruota tramite dei sensori. Se una ruota sta per bloccarsi durante una frenata, la centralina interviene automaticamente, modulando la pressione del freno in modo rapido e ripetuto (fino a 15-40 volte al secondo) per impedire il bloccaggio. Il sistema riduce la pressione del liquido freni, rilascia e riapplica la forza frenante rapidamente, permettendo alla ruota di ricominciare a girare. Questo processo si ripete molte volte al secondo. L'intervento dell'ABS è percepibile come una leggera vibrazione sul pedale del freno e il conducente dovrebbe mantenere la pressione sul pedale per permettere al sistema di funzionare correttamente.
A tutela della sicurezza
L'ABS ci consente di guidare in maggiore sicurezza e prevenire gli incidenti stradali evitando eventuali ostacoli. Impedendo il bloccaggio delle ruote posteriori, migliora la stabilità del veicolo, specie su superfici bagnate o scivolose. Il sistema tutela anche gli pneumatici, che evitano di danneggiarsi in seguito a strisciamento prolungato sull'asfalto.
