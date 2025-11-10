Auto elettriche e ibride plug-in, le batterie durano di più: lo studio

Uno studio svedese del broker di auto usate Kvdbil ha analizzato oltre 1.300 veicoli elettrici e ibridi plug-in, dimostrando che le batterie invecchiano meglio del previsto: l'80% mantengono oltre il 90% della loro capacità iniziale

Le batterie delle auto elettriche non deperiscono così rapidamente, anzi. Durano più del previsto. È il risultato di uno studio del broker svedese di auto usate Kvdbil che, analizzando oltre 1300 veicoli elettrici e ibridi plug-in ha rilevato che 8 batterie su 10 di quelle testate hanno mantenuto oltre il 90% della capacità originale dopo 150.000 km. Per la precisione il 79% delle 1.366 considerate, 723 elettriche e 643 ibride "alla spina"

Kia in vetta

Kvdbil ha esaminato il valore SoH, vale a dire lo "State of Health" della batteria, il suo stato di salute. Questa misura indica quanta capacità residua conserva una batteria rispetto a quando era nuova. La Kia EV6 è stata la full electric più prestante, o meglio quella la cui batteria si è degradata meno. Subito dietro Kia e-Niro e Tesla Model Y. La casa coreana domina anche nelle ibride plug-in piazzando ai vertici Sportage e Optima.

“Siamo rimasti un po’ sorpresi di trovare così tanti veicoli in ottime condizioni”, ha dichiarato Martin Reinholdsson, responsabile dei test di Kvdbil, al Sweden Herald. “In realtà, il SoH non sembra dipendere tanto dal costruttore, quanto dall’uso, dal clima e dalle abitudini di ricarica”.