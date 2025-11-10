Auto elettriche e ibride plug-in, le batterie durano di più: lo studio

Auto elettriche e ibride plug-in, durata delle batterie è superiore alle attese: lo studioMotori
Uno studio svedese del broker di auto usate Kvdbil ha analizzato oltre 1.300 veicoli elettrici e ibridi plug-in, dimostrando che le batterie invecchiano meglio del previsto: l'80% mantengono oltre il 90% della loro capacità iniziale
Le batterie delle auto elettriche non deperiscono così rapidamente, anzi. Durano più del previsto. È il risultato di uno studio del broker svedese di auto usate Kvdbil che, analizzando oltre 1300 veicoli elettrici e ibridi plug-in ha rilevato che 8 batterie su 10 di quelle testate hanno mantenuto oltre il 90% della capacità originale dopo 150.000 km. Per la precisione il 79% delle 1.366 considerate, 723 elettriche e 643 ibride "alla spina"
Kia in vetta
Kvdbil ha esaminato il valore SoH, vale a dire lo "State of Health" della batteria, il suo stato di salute. Questa misura indica quanta capacità residua conserva una batteria rispetto a quando era nuova. La Kia EV6 è stata la full electric più prestante, o meglio quella la cui batteria si è degradata meno. Subito dietro Kia e-Niro e Tesla Model Y. La casa coreana domina anche nelle ibride plug-in piazzando ai vertici Sportage e Optima.
“Siamo rimasti un po’ sorpresi di trovare così tanti veicoli in ottime condizioni”, ha dichiarato Martin Reinholdsson, responsabile dei test di Kvdbil, al Sweden Herald. “In realtà, il SoH non sembra dipendere tanto dal costruttore, quanto dall’uso, dal clima e dalle abitudini di ricarica”.
Come preservare la batteria
Lo studio sottolinea inoltre alcune raccomandazioni per far sì che la batteria possa durare nel tempo:
- evitare di caricare regolarmente oltre l’80% (specie per le batterie non LFP);
- limitare la ricarica rapida se non strettamente necessaria;
- non lasciare l’auto completamente carica per lunghi periodi;
- ridurre l’esposizione a temperature estreme.
Approfondimento
Mercedes CLA elettrica, la sfida di autonomia sul GRA di Roma
Volkswagen ID.Cross concept, ecco la futura T-Cross elettrica
Il brand di Wolfsburg svela al Salone di Monaco 2025 la nuova ID.Cross Concept, SUV a batteria che di fatto sarà la versione full electric di T-Cross. Arriverà nel 2026 ed è lunga 4,15 metri. Motore elettrico da 155 kW, 211 CV e un’autonomia dichiarata fino a 420 km. Prezzo si annuncia sotto i 30mila euro. Ecco tutte le novità del marchio Volkswagen, anche dei brand Skoda e Cupra A cura di Stefano Santini e Gianluca Sepe