Honda Sh 125 e 150i: come cambiano i nuovi modelli presentati ad Eicma

Tra le novità di Eicma 2025, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori, spicca il restyling di Honda SH 125i e 150i, gli scooter a ruote alte della casa giapponese. Prodotti in Italia, entrambi si rinnovano in vista del 2026, soprattutto per quanto concerne il restyling dello scudo e della firma luminosa del faro anteriore a led, sempre più moderna e particolare. Anche Honda, come accennato, fa parte degli oltre 730 espositori presenti alla manifestazione in programma fino al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

Le novità in arrivo

Oltre ai ritocchi di natura estetica, unitamente ad una gamma di nuove colorazioni, gli interventi previsti da Honda per l'Sh125 ed il 150i vanno a riguardare principalmente il frontale. In questo senso le novità, come detto, sono rappresentate dal doppio faro a led e dallo scudo anteriore. Considerando, poi, la dotazione di bordo, ecco che si potranno sfruttare le capacità di una nuova strumentazione TFT a colori pari a 4,2 pollici. Senza dimenticare poi, per ciò che concerne il comparto legato alla connettività, il collegamento tra gli smartphone e l'Honda RoadSync. I modelli proporranno, ancora, un nuovo vano portaoggetti con presa di ricarica usb-c, mentre novità riguarderanno anche la sella, proposta con una innovativa imbottitura che mira a garantire un comfort ancora più elevato. Sul mercato italiano sia gli SH 125 sia i 150i saranno proposti in vendita con parabrezza, paramani e smart top box di serie.

Finiture di alta qualità

Breve accenno merito poi la carrozzeria, con Honda che ha previsto finiture di alta qualità ed un design sempre più accattivante. Diverse, come detto, saranno le colorazioni, tra cui alcune inedite: argento, Jeans Blue, Pearl Diaspro Red, Vetro Blue con sovrastrutture semi trasparenti. I prezzi andranno a partire dai 3.890 euro a salire.