Corsia d'emergenza, a cosa serve e quando è possibile utilizzarla

Per il Codice della strada la corsia d'emergenza è destinata alle soste d'emergenza, al transito dei veicoli di soccorso e, eccezionalmente, al movimento dei pedoni per raggiungere le colonnine SOS. Vediamo come utilizzarla e quali sanzioni sono previste per gli abusi
La corsia d'emergenza serve, come dice il nome, per le soste di emergenza dovute a guasti o malori, e per il transito dei mezzi di soccorso (ambulanze, polizia, ecc.). Questo quanto prevede il Codice della strada, che ne vieta l'uso improprio, pena pesanti sanzioni.
Non può essere percorsa normalmente enanche dai pedoni, solo in casi eccezionali come ad esempio il raggiungimento di una colonnina per l'SOS. Può essere anche percorsa per l'uscita dall'autostrada in caso di ingorgo.
Quando si può usare
La sosta di emergenza riguarda lo stop in caso di guasto meccanico, pneumatici sgonfi o problemi di salute del conducente o dei passeggeri. Inoltre, la corsia di emergenza consente ad ambulanze, polizia, vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso di raggiungere rapidamente il luogo di un incidente o di un'emergenza. Può fungere anche da sfogo per il deflusso del traffico in situazioni eccezionali, su indicazione delle autorità, ad esempio in caso di incidenti che bloccano la normale carreggiata.
Cosa fare in sosta
La sosta non deve durare oltre le 3 ore: oltre questo limite, il veicolo può essere rimosso coattivamente. Quando ci si ferma è obbligatorio accendere le quattro frecce e, se necessario, posizionare il triangolo a 100 metri di distanza. Bisogna inoltre indossare sempre il giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo
Le sanzioni e come comportarsi
L'uso improprio della corsia d'emergenza per evitare il traffico è vietato, oltre che pericoloso. È infatti vietato circolare sulla corsia d'emergenza per evitare code o per altri motivi non urgenti. L'uso improprio è punito con pesanti sanzioni, inclusa una multa da 430 a 1.731 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.
