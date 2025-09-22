Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto elettriche, Byd apre nuovo quartier generale a Milano

Motori

Sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. La sede è in zona Porta Garibaldi, precisamente in via Quadrio 17

Il colosso cinese dell'auto BYD ha scelto Milano per il suo quartier generale italiano. Ma che non sarà solo italiano, perché sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. La sede è in zona Porta Garibaldi, precisamente in via Quadrio 17.

Ci saranno oltre 50 postazioni e una sala virtuale dedicata alla progettazione. “BYD, partita da zero in Italia, in 10 mesi ha raggiunto l’1,7% di quota. Non indichiamo obiettivi commerciali, ma obiettivi concreti:  20.000 unità è la soglia di visibilità del brand in Italia, siamo a 17.000 unità ed eravamo partiti da 1.000 a ottobre 2024”, ha sottolineato Alessandro Grosso, country manager di BYD & DENZA Italia.

Lo sviluppo di BYD in Italia

Entro il 2025 BYD punta inoltre ad aprire 100 concessionari in Italia, oltre a cinque showroom del marchio premium Denza. Sotto il profilo dell’assistenza, al momento BYD può garantire tempi di consegna dei ricambi entro 48 ore gestendo gli ordini dal magazzino in Olanda, ma con la nuova apertura si punta a dimezzare i tempi a 24 in tutta italia. 

Approfondimento

Salone auto Monaco, BYD con la sua Seal 6 DM-i touring

Motori: ultime notizie

Auto elettriche, Byd apre nuovo quartier generale a Milano

Motori

Sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. La sede è in zona Porta...

Come intervenire correttamente in caso di gomma bucata

Motori

Può capitare a tutti di forare uno pneumatico. L'importante è intervenire tempestivamente, così...

Fiat 500 Hybrid Torino, l'ibrida che omaggia la sua città natale. FOTO

Auto

L’edizione speciale prodotta nello stabilimento di Mirafiori debutterà al Salone dell'Auto di...

6 foto

Cosa significano le sigle sugli pneumatici e come leggerle

Motori

Forniscono dati essenziali come larghezza, rapporto...

La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro

Saloni ed eventi

Sul tetto del mondo a batteria splende una nuova ammiraglia. Svelata a Monaco Polestar 5, una GT...

8 foto

I più letti