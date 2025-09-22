Auto elettriche, Byd apre nuovo quartier generale a Milano

Sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. La sede è in zona Porta Garibaldi, precisamente in via Quadrio 17

Il colosso cinese dell'auto BYD ha scelto Milano per il suo quartier generale italiano. Ma che non sarà solo italiano, perché sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. La sede è in zona Porta Garibaldi, precisamente in via Quadrio 17.

Ci saranno oltre 50 postazioni e una sala virtuale dedicata alla progettazione. “BYD, partita da zero in Italia, in 10 mesi ha raggiunto l’1,7% di quota. Non indichiamo obiettivi commerciali, ma obiettivi concreti: 20.000 unità è la soglia di visibilità del brand in Italia, siamo a 17.000 unità ed eravamo partiti da 1.000 a ottobre 2024”, ha sottolineato Alessandro Grosso, country manager di BYD & DENZA Italia.