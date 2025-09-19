Cosa significano le sigle sugli pneumatici e come leggerle

Forniscono dati essenziali come larghezza, rapporto d'aspetto, struttura, diametro del cerchio, indice di carico e indice di velocità. Ecco come fare per capirci di più
Su ogni pneumatico ci sono indicati dei numeri e delle lettere che spesso non sappiamo bene a cosa si riferiscono, ma in realtà sono una vera e propria carta d'identità della gomma.
Le sigle: come leggerle
La sigla di uno pneumatico è composta nell'ordine dai seguenti elementi: larghezza, altezza proporzionale, raggio, indici di velocità e di carico. Tutti dati che ci consentono di capire quali sono quelli adatti alla nostra auto. Se ad esempio sul nostro pneumatico c'è scritto ad esempio 215/55 R17 91H, 215 sarà la larghezza in millimentri, 55 l'altezza del fianco in percentuale alla sua altezza, "R" indica la struttura radiale, "17" il diametro del cerchio in pollici, "91" è l'indice di carico che corrisponde a una quantità di kg massima e "H" è l'indice di velocità, quella massima a cui lo pneumatico può viaggiare in sicurezza.
Poi sullo pneumatico ci sono altre sigle che indicano la data di produzione (codice DOT), l'omologazione europea (simbolo E) o l'idoneità per condizioni invernali (3PMSF). Possiamo trovare anche altre scritte come “Tubeless”, o anche solo TL, quando la gomma non è dotata di camera d’aria, o “Tube Type”, che indica invece la presenza di camera d’aria. Le lettere M+S sulle sigle pneumatici invernali indicano la compatibilità con fango e neve (Mud/Snow). Queste sono le lettere che devono essere presenti a norma di legge per viaggiare in montagna o nelle autostrade nei mesi invernali.
L'anno di produzione
Un altro numero presente sul fianco dello pneumatico è quello dell'anno di produzione: un numero a quattro cifre che indica, nel dettaglio, settimana e anno di produzione. Se ad esempio troviamo scritto 2020 avremo una gomma prodotta nella ventesima settimana del 2020.
Indice di velocità
Per l'indice di velocità non viene utilizzato un numero corrispondente ai km/h ma una lettera di riferimento che rimanda a una velocità specifica in km/h. Lettere come H, V, W e Y indicano velocità più elevate (210 km/h, 240 km/h, 270 km/h e 300 km/h rispettivamente), mentre codici più bassi come R, S e T indicano velocità inferiori (170 km/h, 180 km/h e 190 km/h).
Indice di carico
Questo parametro indica la portata massima del singolo pneumatico quando gonfiato alla pressione corretta. Montando le stesse gomme sulle quattro ruote, basterà moltiplicare il parametro del singolo pneumatico per 4 per ottenere il peso massimo trasportabile (inclusi passeggeri, carico e ogni massa, anche il carburante). Per conoscere il carico esatto, è necessario consultare una tabella standard che collega l'indice al peso corrispondente in kg, e il valore del pneumatico deve essere almeno pari o superiore a quello specificato sul libretto di circolazione del veicolo.
Con l'arrivo della stagione fredda è il momento di cambiare le gomme dell'auto. Ma cosa scegliere tra le invernali e le quattro stagioni? Ecco la guida di Pirelli per chiarire quale pneumatici scegliere per affrontare l'inverno