Cosa significano le sigle sugli pneumatici e come leggerle

Su ogni pneumatico ci sono indicati dei numeri e delle lettere che spesso non sappiamo bene a cosa si riferiscono, ma in realtà sono una vera e propria carta d'identità della gomma.

Le sigle: come leggerle

La sigla di uno pneumatico è composta nell'ordine dai seguenti elementi: larghezza, altezza proporzionale, raggio, indici di velocità e di carico. Tutti dati che ci consentono di capire quali sono quelli adatti alla nostra auto. Se ad esempio sul nostro pneumatico c'è scritto ad esempio 215/55 R17 91H, 215 sarà la larghezza in millimentri, 55 l'altezza del fianco in percentuale alla sua altezza, "R" indica la struttura radiale, "17" il diametro del cerchio in pollici, "91" è l'indice di carico che corrisponde a una quantità di kg massima e "H" è l'indice di velocità, quella massima a cui lo pneumatico può viaggiare in sicurezza.

Poi sullo pneumatico ci sono altre sigle che indicano la data di produzione (codice DOT), l'omologazione europea (simbolo E) o l'idoneità per condizioni invernali (3PMSF). Possiamo trovare anche altre scritte come “Tubeless”, o anche solo TL, quando la gomma non è dotata di camera d’aria, o “Tube Type”, che indica invece la presenza di camera d’aria. Le lettere M+S sulle sigle pneumatici invernali indicano la compatibilità con fango e neve (Mud/Snow). Queste sono le lettere che devono essere presenti a norma di legge per viaggiare in montagna o nelle autostrade nei mesi invernali.