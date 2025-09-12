Auto, Ue riesaminerà il prima possibile il divieto 2035 su veicoli a combustione

Durante un recente incontro con i vertici dell'industria automobilistica europea, la Commissione Ue ha reso noto l'intenzione di accelerare la revisione del controverso divieto sulle vendite di veicoli a motore termico a partire dal 2035. Questo quanto hanno reso noto membri dell'entourage del Commissario Stéphane Séjourné secondo quanto riporta la Afp. I lavori dell'incontro non erano accessibili alla stampa. I testi attuali prevedono una revisione di questa misura nel 2026, ma i produttori hanno insistito per accelerare i tempi, sperando di ottenere un certo allentamento di fronte alle difficoltà che il loro settore sta attraversando. In un messaggio su X, la presidente della Commissione Europea ha dichiarato di aver ascoltato le preoccupazioni dell'industria e che è stata concessa di conseguenza flessibilità.