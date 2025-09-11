Stellantis, Filosa: "Servono più incentivi per le auto piccole"

L'era post COVID e l'importanza della flessibilità

"Prima del Covid l'industria europea era a circa 19 milioni di unità o poco meno. Ora siamo sulla buona strada per arrivare a 15 milioni di unità". Il punto, ha detto il ceo di Stellantis, è che si parla di "un divario di oltre tre milioni di unità. E l'industria europea è l'unica tra le grandi regioni che sta diminuendo così rapidamente". Secondo Filosa, il calo delle vendite è da associare anche all'obiettivo di ridurre le emissioni e alle misure introdotte per raggungerlo. In questo senso, ha proseguito, "Il suggerimento è quello di introdurre invece una certa flessibilità". A partire proprio dagli incentivi ai consumatori. "Con la possibilità di sostituire un'auto vecchia con una più nuova - ha spiegato Filosa - l'ambiente ne trarrà ovviamente beneficio perché le auto più nuove sono meno inquinanti di quelle vecchie. L'industria ne trarrà un beneficio immediato perché si tratta di una domanda aggiuntiva. E questo significa più posti di lavoro". Facendo sì che venga introdotta una certa flessibilià, il ceo ritiene che sarà possibili osservare buoni risultati ovunque, ma "sicuramente gli Stati Uniti restano la priorità numero uno ed è lì che stiamo concentrando la maggior parte dei nostri sforzi" ha concluso.



