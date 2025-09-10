Mitsubishi Electric Corporation acquista Nozomi Networks

Nozomi Networks, piattaforma digitale ideata per la protezione dalle minacce informatiche, è stata acquistata dal gruppo Mitsubishi per un miliardo di dollari. Una volta completata la transazione, i due colossi saranno agevolati nella trasformazione digitale delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni industriali in tutto il mondo
La Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) ha acquisito Nozomi Networks, oggi parte del portafoglio di PLANVEN e leader mondiale nell'industria della cybersicurezza delle tecnologie operative, delle infrastrutture critiche e dei sistemi cyber-fisici (CPS). Valutata ad un miliardo di dollari, la vendita che si è conclusa è la più grande del settre della Cybersicurezza industriale mai realizzata.
Il processo di acquisizione
Una volta conclusa la transazione, NOZOMI sarà una società interamente controllata da MELCO. Questa acquisizione rafforza così il ruolo di NOZOMI come azienda più innovativa nel settore della sicurezza informatica industriale, aggiungendo il supporto di un leader industriale globale e mantenendo al contempo la riconosciuta eccellenza dell'azienda nel supportare clienti e partner. MELCO ha partecipato al round di finanziamento di serie E da 100 milioni di dollari di NOZOMI, annunciato nel marzo 2024, e da allora le due società hanno lavorato insieme in materia di innovazione e commercializzazione. La leadership e i team di ingegneri di livello mondiale di NOZOMI, nonché la sua storia di successi finanziari per i vertici di MELCO, rafforzeranno la capacità dell'azienda di fornire soluzioni all'avanguardia ai clienti di tutto il mondo. Con oltre 100 anni di esperienza globale nella tecnologia operativa industriale (OT e IoT), MELCO sosterrà la continua innovazione di NOZOMI nel campo della sicurezza informatica e la sua solida esperienza di crescita aziendale, consentendo inoltre a entrambe le società di accelerare la trasformazione digitale delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni industriali in tutto il mondo.
Valorizzare il talento italiano: il primo investitore di Nozomi
“PLANVEN - società di Venture Capital paneuropea che investe in aziende globali in fase di crescita iniziali - è stato il primo investitore istituzionale di NOZOMI e ne è da sempre un convinto sostenitore”, ha dichiarato Giovanni Canetta Roeder, fondatore e managing partner della società. "Fino al momento del closing, PLANVEN rimane il maggiore azionista di Nozomi. Per noi, NOZOMI ha incarnato dal primo momento esattamente ciò che la società ha sempre avuto come obiettivo: sostenere gli imprenditori europei che ambiscono a espandersi a livello globale e diventare leader di categoria" ha proseguito. È importante sottolineare che, oltre ai fondatori italiani di NOZOMI, Andrea Carcano e Moreno Carullo, il suo centro di ricerca a Mendrisio ha più del 70% di addetti provenienti dall’Italia. "NOZOMI dimostra quindi il profondo contributo del talento italiano al panorama tecnologico europeo, creando un impatto significativo sia a livello locale che in tutta Europa. Siamo orgogliosi di aver supportato i fondatori e il team di talento in questo percorso" ha concluso.