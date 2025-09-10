Mitsubishi Electric Corporation acquista Nozomi Networks

Nozomi Networks, piattaforma digitale ideata per la protezione dalle minacce informatiche, è stata acquistata dal gruppo Mitsubishi per un miliardo di dollari. Una volta completata la transazione, i due colossi saranno agevolati nella trasformazione digitale delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni industriali in tutto il mondo

La Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) ha acquisito Nozomi Networks, oggi parte del portafoglio di PLANVEN e leader mondiale nell'industria della cybersicurezza delle tecnologie operative, delle infrastrutture critiche e dei sistemi cyber-fisici (CPS). Valutata ad un miliardo di dollari, la vendita che si è conclusa è la più grande del settre della Cybersicurezza industriale mai realizzata.

Il processo di acquisizione Una volta conclusa la transazione, NOZOMI sarà una società interamente controllata da MELCO. Questa acquisizione rafforza così il ruolo di NOZOMI come azienda più innovativa nel settore della sicurezza informatica industriale, aggiungendo il supporto di un leader industriale globale e mantenendo al contempo la riconosciuta eccellenza dell'azienda nel supportare clienti e partner. MELCO ha partecipato al round di finanziamento di serie E da 100 milioni di dollari di NOZOMI, annunciato nel marzo 2024, e da allora le due società hanno lavorato insieme in materia di innovazione e commercializzazione. La leadership e i team di ingegneri di livello mondiale di NOZOMI, nonché la sua storia di successi finanziari per i vertici di MELCO, rafforzeranno la capacità dell'azienda di fornire soluzioni all'avanguardia ai clienti di tutto il mondo. Con oltre 100 anni di esperienza globale nella tecnologia operativa industriale (OT e IoT), MELCO sosterrà la continua innovazione di NOZOMI nel campo della sicurezza informatica e la sua solida esperienza di crescita aziendale, consentendo inoltre a entrambe le società di accelerare la trasformazione digitale delle infrastrutture critiche e delle organizzazioni industriali in tutto il mondo.