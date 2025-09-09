Microcar, auto da guidare senza patente: quali sono e i limiti d'uso

Conosciute anche come minicar e sempre più diffuse nelle grandi città, sono quadricicli leggeri progettati per chi non possiede una patente di guida tradizionale. Sono ideali per gli spostamenti urbani, offrendo praticità e sostenibilità.

Le microcar sono veicoli a quattro ruote che combinano le caratteristiche di un'auto con quelle di un motociclo. Ce ne sono di diverse, sia elettriche che a motore termico e sono progettate per essere più compatte, leggere e efficienti rispetto alle auto tradizionali.

Quali categorie e chi può guidarle

Le microcar sono classificate in diverse categorie in base alla loro massa, velocità massima e tipo di motore. Le microcar hanno dimensioni ridotte, con una lunghezza massima di 2,5 metri, larghezza di 1,4 metri e altezza di 1,3 metri.



1. Quadricicli Leggeri: hanno una massa inferiore a 350 kg e una velocità massima di 45 km/h. Possono essere guidati da chi ha almeno 14 anni con la patente AM.

2. Quadricicli Pesanti: possono raggiungere una velocità massima di 80 km/h e hanno una massa fino a 400 kg (o 550 kg se omnibus). Richiedono la patente B1 e un'età minima di 16 anni per la guida.

3. Microcar Elettriche: una sottocategoria che comprende microcar alimentate da motori elettrici, spesso con emissioni zero e bassi costi di esercizio.

Requisiti per la guida

Le microcar possono essere guidate da chi ha almeno 14 anni con la patente AM, mentre i quadricicli pesanti richiedono la patente B1 e un'età minima di 16 anni. È importante notare che fino ai 17 anni, la guida è consentita solo senza passeggeri

Normative e Sicurezza

Le microcar devono rispettare specifiche normative sulla sicurezza, come l'installazione di airbag, cinture di sicurezza e sistemi di frenata efficienti. Ai vantaggi della facilità di parcheggio per le dimensioni ridotte e dei minori consumi, oltre alla manutenzione con costi inferiori, si contrappongono però alcuni svantaggi: la sicurezza ridotta rispetto alle auto tradizionali, lo spazio limitato per passeggeri e carico e le prestazioni inferiori.