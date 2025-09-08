Imparato: "Elettrificazione al 100% entro 2030 non è raggiungibile"

A pochi giorni dalla ripresa del dibattito europeo sugli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione, i vertici di Stellantis lanciano un appello a Bruxelles e dialogano sui piani di sviluppo in Italia con il Ministero del Made in Italy

“L'elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile”. Lo ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l’Europa, al Salone dell’auto di Monaco. Le dichiarazioni di Imparato rilasciate nelle ultime ore hanno avuto una grande eco, ma riportano sostanzialmente il pensiero condiviso dagli operatori del settore ormai da tempo. “Gli obiettivi fissati dall'Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili, a meno che non si ipotizzi di andare incontro a un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa. - ha aggiunto il manager del gruppo automobilistico - Accogliamo quindi con grande favore la discussione strategica sull'evoluzione della normativa in Europa, è una discussione importante”. Il riferimento è relativo al dibattito a livello comunitario sui target di decarbonizzazione che riprenderanno venerdì prossimo 12 settembre.

Le sfide del mercato dell'auto Ue La Proposta iniziale della Commissione Europea per lo stop alle vendite di auto a benzina e diesel entro il 2035 e l’elettrificazione dei veicoli a quattro ruote ancora prima, entro il 2030, risale al 2022. In pochissimi anni il contesto di mercato è mutato: la Cina è diventato un concorrente molto temibile capace di produrre auto elettriche meno costose e altrettanto belle di quelle europee, i costi di produzione non sono diminuiti e la nuova amministrazione Usa ha cambiato la narrativa green e fatto retromarcia sugli obiettivi ambientali. In questo contesto i numeri parlano chiaro: le immatricolazioni in Europa non sono ancora tornate ai livelli pre-pandemia. In questo contesto sono simbolici, ad esempio, i dati di luglio rilasciati da Acea, una delle più importanti realtà industriali italiane, che hanno mostrato un mese in crescita sì ma nel quale, mentre sono aumentate le immatricolazioni della cinese Byd, sono diminuite quelle di Stellantis e Tesla. Approfondimento Auto, incontro tra il ministro Urso e vertici Stellantis e Anfia