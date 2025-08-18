Ferrari, asta record da 26 milioni di dollari per una Daytona SP3

Il modello è diventata la supercar di nuova produzione più costosa mai venduta all’asta. I fondi saranno destinati alla Ferrari Foundation, un progetto di beneficenza per progetti educativi e comunitari

L’intero ricavato – annuncia Ferrari – sarà devoluto alla Ferrari Foundation, ente di beneficenza impegnato nella promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.

La Daytona che vale milioni

L’esemplare, unico nel suo genere, è stato realizzato come modello aggiuntivo rispetto alla serie limitata di 599 unità prodotte. La vettura si distingue per una livrea in fibra di carbonio a vista con inserti in Giallo Modena e per il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria.

Gli interni, altrettanto esclusivi, sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto innovativo e sostenibile ottenuto dal riciclo di pneumatici, e impreziositi da cinture di sicurezza gialle e da ricami del Cavallino Rampante.

Con questo risultato, Ferrari consolida il suo status non solo come marchio automobilistico di lusso, ma anche come protagonista di iniziative di solidarietà a livello globale.