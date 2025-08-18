Esplora tutte le offerte Sky
Ferrari, asta record da 26 milioni di dollari per una Daytona SP3

Motori

Il modello è diventata la supercar di nuova produzione più costosa mai venduta all’asta. I fondi saranno destinati alla Ferrari Foundation, un progetto di beneficenza per progetti educativi e comunitari

Un record mondiale che porta la firma del Cavallino Rampante. È stata venduta per 26 milioni di dollari una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made 2025, battuta all’asta da RM Sotheby’s a Monterey, California. Si tratta della Ferrari di nuova produzione più costosa mai aggiudicata in una vendita pubblica.

L’intero ricavato – annuncia Ferrari – sarà devoluto alla Ferrari Foundation, ente di beneficenza impegnato nella promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.

daytona ferrari

La Daytona che vale milioni

L’esemplare, unico nel suo genere, è stato realizzato come modello aggiuntivo rispetto alla serie limitata di 599 unità prodotte. La vettura si distingue per una livrea in fibra di carbonio a vista con inserti in Giallo Modena e per il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria.

Gli interni, altrettanto esclusivi, sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto innovativo e sostenibile ottenuto dal riciclo di pneumatici, e impreziositi da cinture di sicurezza gialle e da ricami del Cavallino Rampante.

Con questo risultato, Ferrari consolida il suo status non solo come marchio automobilistico di lusso, ma anche come protagonista di iniziative di solidarietà a livello globale.

Ferrari, asta record da 26 milioni di dollari per una Daytona SP3

Motori

Il modello è diventata la supercar di nuova produzione più costosa mai venduta all’asta. I fondi...

