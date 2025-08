F1, Gp Ungheria: Leclerc in pole position, Hamilton fuori nel Q2

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del gran premio di Ungheria. Il monegasco ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Lewis Hamilton fuori nel Q2, con il 13esimo crono. Il pilota britannico, che su questa pista ha conquistato nove pole position in carriera, non è riuscito a entrare tra i primi dieci all'Hungaroring. Fuori anche Kimi Antonelli, undicesimo con la Mercedes.

Leclerc: “Farò di tutto per difendere primo posto”



Quella conquistata da Charles Leclerc a Budapest è la prima pole stagionale della Ferrari. A fare da contraltare il 12esimo posto di Lewis Hamilton eliminato nel Q2. "Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili - le parole a caldo del monegasco - Poi nel Q3 è cambiato tutto. Sapevo di dover fare un giro pulito per puntare al terzo posto e ho fatto la pole. Domani farò di tutto per mantenere questo primo posto”. Il pilota della Ferrari ha realizzato un clamoroso 1'15"372, conquistando la prima casella sulla griglia di partenza. Alle sue spalle le McLaren di Oscar Piastri a +0.026 e di Lando Norris a +0.41. Quarto tempo per la Mercedes di George Russell, mentre Max Verstappen (Red Bull) deve accontentarsi soltanto dell'ottava piazza. Ottima risposta da parte delle Aston Martin che, dopo una stagione difficile, hanno ottenuto la quinta e sesta posizione rispettivamente con Fernando Alonso e Lance Stroll. Completano la top tep Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) settimo, Liam Lawson (Racing Bulls) nono e Isack Hadjar (Racing Bulls) decimo. L'altro ferrarista Lewis Hamilton partirà dalla 12esima posizione.

Hamilton: “Non so cosa manca, forse bisogna cambiare pilota"



"Non so cosa mi manca, me lo chiedo anche io. Forse bisogna cambiare pilota, perchè a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position". Lo ha detto Hamilton, ai microfoni di Sky Sport al termine qualifiche del Gran Premio di Ungheria.