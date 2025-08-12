Ford, piano da 5 miliardi per l’elettrico: nel 2027 arriva il Model T

Un piano da 5 miliardi per rivoluzionare la produzione di veicoli elettrici per la nota casa di produzione automobilistica, con un nuovo pickup elettrico da circa 30.000 dollari in arrivo nel 2027

Ford ha annunciato un ambizioso investimento complessivo di 5 miliardi di dollari per ridefinire la sua strategia nell’elettrico. Una parte significativa—2 miliardi di dollari—saranno destinati alla riconversione dello stabilimento di Louisville (Kentucky) per la produzione su larga scala di veicoli elettrici. Il cuore dell’iniziativa è la nuova piattaforma Universal EV Platform, accompagnata da un innovativo sistema di assemblaggio modulare chiamato “assembly tree”, che permetterà di ridurre del 20 % le componenti e accelerare i tempi di produzione del 15–40 %, ottenendo efficienza e risparmio.

Un nuovo modello con un nuovo impianto Il primo veicolo basato su questa piattaforma sarà un pickup elettrico di medie dimensioni, previsto per il 2027, con un prezzo di partenza di circa 30.000 dollari. Il modello promette prestazioni simili a quelle della Mustang EcoBoost e maggiore spazio interno rispetto alla Toyota RAV4. Ford auspica che questo rappresenti un "momento Model T", ovvero una rivoluzione nel mercato automobilistico comparabile al celebre modello. Un altro tassello chiave del piano è l'investimento di 3 miliardi di dollari per un nuovo impianto di batterie nel Michigan (BlueOval Battery Park), destinato a supportare la produzione degli EV con una filiera 100 % americana.