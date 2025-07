Renault, François Provost è il nuovo CEO del Gruppo automobilistico

Provost “dirigente di esperienza”

Come si legge nel comunicato del gruppo Renault, François Provost "è un dirigente di grande esperienza, che vanta ben 23 anni nel gruppo. Con un percorso di carriera internazionale dove ha svolto funzioni operative e strategiche, una conoscenza approfondita delle sfide del settore e la sua visione strategica, François Provost ha tutte le doti necessarie per proseguire ed accelerare la trasformazione di Renault Group, garantire la continuità dello sviluppo, soprattutto sui mercati internazionali e nelle partnership, capitalizzare sull'agilità strategica e mantenere alti requisiti di performance, sempre nel rispetto dei valori dell'azienda". Al termine del Consiglio di Amministrazione, Jean-Dominique Senard si è detto “convinto che François Provost saprà guidare il gruppo con discernimento e secondo criteri di sostenibilità, in un ambiente che richiede al tempo stesso esecuzione rigorosa, visione strategica e capacità di innovazione. In questo settore in profondo cambiamento, la sua determinazione e senso di responsabilità saranno un'importante risorsa per guidare i team e proseguire la nostra dinamica. Lo status quo non esiste in Renault Group. Con le sue competenze e conoscenza dell'azienda potremo portare a termine la realizzazione del nostro piano strategico, definire le condizioni di quello successivo e garantirne l'implementazione con successo. Sono davvero lieto di lavorare con lui. Un particolare ringraziamento va a Duncan Minto per aver assunto la carica ad interim per queste due settimane".