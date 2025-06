Harley-Davidson, European HOG Rally 2025 in Croazia: il programma

L'evento di quest'anno si preannuncia come una fantastica celebrazione che riunirà visitatori da tutta Europa e oltre per quattro giorni di moto custom, performance dal vivo e un'esperienza Harley-Davidson indimenticabile

Il programma dell’evento prevede una varietà di attrazioni entusiasmanti. Uno dei momenti culminanti del rally sarà lo show delle moto custom, che si terrà venerdì 13 giugno. Questo evento speciale permetterà ai motociclisti di esporre le loro creazioni uniche nell'antico anfiteatro di Pola, offrendo un'esperienza spettacolare che unisce l'arte delle moto custom alla ricca storia di questa location. Le performance musicali dal vivo si svolgeranno per tre serate, con artisti locali ed europei. I partecipanti avranno l'opportunità di provare i modelli Harley-Davidson più recenti con giri di prova e esperienze fuoristrada, oltre a vedere i nuovi modelli del 2025 e modelli storici in esposizione.

Il Rally Europeo Harley Owners Group accende i motori verso la cittadina costiera di Medulin, in Croazia , per la sua 31ª edizione dal 12 al 15 giugno 2025. L’evento prenderà il controllo di Medulin con eventi principali nella vicina città di Pola, una location straordinaria immersa nella storia e nella bellezza costiera. Aperto a tutti e gratuito l’H.O.G. offre l'opportunità di far parte di una comunità globale di appassionati di Harley, con innumerevoli occasioni per guidare, connettersi e celebrare la strada aperta.

La parata di sabato

Sabato 14 giugno, il rally presenterà uno dei suoi eventi più emozionanti, la parata Harley-Davidson. I motociclisti di tutta Europa percorreranno le strade di Medulin, mostrando con orgoglio le loro motociclette in una dimostrazione dello spirito Harley-Davidson. La parata sarà uno dei momenti salienti del weekend, offrendo uno spettacolo unico per i partecipanti e gli spettatori.

Gli espositori

L'evento presenterà una varietà di espositori che offriranno merce esclusiva e parti custom. Saranno anche disponibili numerosi stand gastronomici, con prelibatezze locali e bevande rinfrescanti per mantenere tutti energici durante il weekend.

Il prossimo anno

Per chi non fosse riuscito ad organizzarsi per questo raduno, è già programmato il prossimo, infatti, per il suo 32° anniversario, l’European H.O.G. Rally annuale riapproderà nella bellissima città portuale di Cascais, in Portogallo, dal 18 al 21 giugno 2026. La città portoghese aveva ospitato l’evento anche nel 2019, con grandi folle e decine di migliaia di motociclisti attratti dalla sua splendida costa atlantica e dalla vasta scelta di specialità gastronomiche, sistemazioni ed esperienze di vita notturna.