Hawaii, spettacolari fontane di lava dal Kilauea. VIDEO

vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha ripreso l'attività con nuove fontane di lava dal cratere sommitale. L'U.S. Geological Survey ha innalzato l'allerta al livello arancione, indicando un aumento dell'attività e un rischio più elevato di eruzione nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, una nuova fase eruttiva potrebbe iniziare tra il 28 e il 30 luglio. Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi del pianeta ed è interessato da eruzioni intermittenti dalla fine del 2024.
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