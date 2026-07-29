Hawaii, spettacolari fontane di lava dal Kilauea. VIDEO

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Hawaii, erutta il Kilauea: le spettacolari immagini della lava dal vulcano. VIDEO

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vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha ripreso l'attività con nuove fontane di lava dal cratere sommitale. L'U.S. Geological Survey ha innalzato l'allerta al livello arancione, indicando un aumento dell'attività e un rischio più elevato di eruzione nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, una nuova fase eruttiva potrebbe iniziare tra il 28 e il 30 luglio. Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi del pianeta ed è interessato da eruzioni intermittenti dalla fine del 2024.

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