Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto Giappone, crolla centro commerciale: vittime

Mondo

Proseguono a Kumamoto le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. Circa un'ora dopo il sisma, una violenta esplosione ha devastato parte di un centro commerciale, provocando il crollo di una porzione della struttura. Otto persone sono state estratte vive dalle macerie, mentre due donne sono morte. Le autorità continuano le ricerche dei dispersi e stanno indagando sulle cause dell'esplosione, senza escludere l'ipotesi di una fuga di gas.

Prossimi video

Tajani: "Roma capitale della pace per fine guerra in M.O."

Mondo

Spagna, incendi devastano la provincia di Castellón

Mondo

Terremoto Giappone, crolla centro commerciale: vittime

Mondo

Hawaii, spettacolari fontane di lava dal Kilauea. VIDEO

Mondo

Trump incontra alla Casa Bianca Zelensky e Netanyahu

Mondo

Bulgaria, nave si incaglia nel Danubio: 186 evacuati

Mondo