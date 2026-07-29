Terremoto Giappone, crolla centro commerciale: vittime

Proseguono a Kumamoto le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. Circa un'ora dopo il sisma, una violenta esplosione ha devastato parte di un centro commerciale, provocando il crollo di una porzione della struttura. Otto persone sono state estratte vive dalle macerie, mentre due donne sono morte. Le autorità continuano le ricerche dei dispersi e stanno indagando sulle cause dell'esplosione, senza escludere l'ipotesi di una fuga di gas.
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