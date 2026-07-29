Spagna, incendi devastano la provincia di Castellón

Prosegue l'emergenza incendi nell'est della Spagna, dove le fiamme hanno devastato oltre 8.500 ettari nella provincia di Castellón. Le immagini riprese da un drone mostrano vaste aree completamente bruciate nella zona di La Vilavella. Secondo gli esperti, le ondate di calore e la siccità, rese più intense dal cambiamento climatico, stanno aumentando la frequenza e la violenza degli incendi in tutta Europa.
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