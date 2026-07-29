Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, incendi devastano la provincia di Castellón

Mondo

Prosegue l'emergenza incendi nell'est della Spagna, dove le fiamme hanno devastato oltre 8.500 ettari nella provincia di Castellón. Le immagini riprese da un drone mostrano vaste aree completamente bruciate nella zona di La Vilavella. Secondo gli esperti, le ondate di calore e la siccità, rese più intense dal cambiamento climatico, stanno aumentando la frequenza e la violenza degli incendi in tutta Europa.

Prossimi video

Tajani: "Roma capitale della pace per fine guerra in M.O."

Mondo

Spagna, incendi devastano la provincia di Castellón

Mondo

Terremoto Giappone, crolla centro commerciale: vittime

Mondo

Hawaii, spettacolari fontane di lava dal Kilauea. VIDEO

Mondo

Trump incontra alla Casa Bianca Zelensky e Netanyahu

Mondo

Bulgaria, nave si incaglia nel Danubio: 186 evacuati

Mondo