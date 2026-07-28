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Spagna, videocamera riprende l'avanzata di un incendio

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Una videocamera installata sul tetto di un'abitazione a Navas del Rey ha ripreso l'avanzata di un violento incendio boschivo. Le fiamme continuano a colpire l'area di Madrid e la regione di Valencia, dove decine di migliaia di persone sono state evacuate o costrette a rimanere in casa. Dall'inizio dell'anno gli incendi hanno già distrutto un'area sei volte più vasta rispetto allo stesso periodo del 2025.

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