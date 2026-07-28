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Spagna, fiamme a Castellón: migliaia di evacuati

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Prosegue l'emergenza incendi nell'est della Spagna. Nella provincia di Castellón le fiamme hanno già devastato oltre 4.300 ettari di vegetazione e costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Sono state evacuate 16 località, mentre oltre 450 vigili del fuoco e operatori dell'emergenza sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Secondo gli esperti, siccità prolungata e ondate di calore sempre più intense stanno aumentando il rischio e la gravità degli incendi.

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