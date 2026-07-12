Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili

Mondo

Accompagnato da venti forti e piogge torrenziali, il tifone Bavi ha colpito la costa della provincia orientale cinese dello Zhejiang toccando terra due volte in meno di un'ora. Il centro della tempesta ha registrato venti fino a 40 metri al secondo. Le autorità locali hanno mobilitato i soccorsi per il rischio di alluvioni lampo e frane, ordinando l'evacuazione di oltre due milioni di residenti.

Prossimi video

Droni shahed russi su Kharkiv e Dnipro: diversi feriti

Mondo

Omicidio di Ann Widdecombe: arrestato un uomo di 28 anni

Mondo

Papa Leone XIV: "Tornano venti di guerra, non spengano la speranza"

Mondo

Viaggio tra Estonia e Lettonia, la lingua come strumento di difesa

Mondo

Emergenza in Colombia, allagato il dipartimento di Arauca

Mondo

Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili

Mondo