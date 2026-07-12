Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili

Accompagnato da venti forti e piogge torrenziali, il tifone Bavi ha colpito la costa della provincia orientale cinese dello Zhejiang toccando terra due volte in meno di un'ora. Il centro della tempesta ha registrato venti fino a 40 metri al secondo. Le autorità locali hanno mobilitato i soccorsi per il rischio di alluvioni lampo e frane, ordinando l'evacuazione di oltre due milioni di residenti.