Le forti piogge nel nord-est della Colombia hanno colpito oltre 9.000 famiglie nel dipartimento di Arauca, dove il comune di Arauquita è allagato per il 70%. Javier Pava, direttore dell'Unità nazionale per la gestione del rischio disastri, ha sorvolato l'area dichiarando la calamità. Pava ha riferito danni a quattro ponti strategici e ha definito la situazione un effetto molto grave del cambiamento climatico.
Prossimi video
Droni shahed russi su Kharkiv e Dnipro: diversi feriti
Mondo
Omicidio di Ann Widdecombe: arrestato un uomo di 28 anni
Mondo
Papa Leone XIV: "Tornano venti di guerra, non spengano la speranza"
Mondo
Viaggio tra Estonia e Lettonia, la lingua come strumento di difesa
Mondo
Emergenza in Colombia, allagato il dipartimento di Arauca
Mondo
Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili
Mondo
Attacchi aerei russi, otto morti e danni in Ucraina
Mondo