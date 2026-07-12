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Emergenza in Colombia, allagato il dipartimento di Arauca

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Le forti piogge nel nord-est della Colombia hanno colpito oltre 9.000 famiglie nel dipartimento di Arauca, dove il comune di Arauquita è allagato per il 70%. Javier Pava, direttore dell'Unità nazionale per la gestione del rischio disastri, ha sorvolato l'area dichiarando la calamità. Pava ha riferito danni a quattro ponti strategici e ha definito la situazione un effetto molto grave del cambiamento climatico.

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