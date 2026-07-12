Droni shahed russi su Kharkiv e Dnipro: diversi feriti

Gli attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno causato almeno otto morti in Ucraina.
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