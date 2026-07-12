Attacchi aerei russi, otto morti e danni in Ucraina

Il bilancio degli ultimi attacchi russi in Ucraina è salito a otto vittime e numerosi feriti. I raid con missili, droni e bombe guidate hanno colpito Kiev, Sumy, Sloviansk, Odessa, Kharkiv e Dnipro. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito il lancio di oltre 120 droni e 12 missili, spiegando che le infrastrutture civili sono state colpite ancor prima che fosse emesso l'allarme aereo.
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