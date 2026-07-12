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Guerra Iran, nuovi raid Usa dopo la chiusura di Hormuz

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Continuano gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran in Iran. La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha chiuso lo Stretto di Hormuz e colpito due navi commerciali. Azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto lanciando la terza ondata di attacchi della settimana, colpendo circa 300 obiettivi militari. Raid che hanno innescato il lancio di droni e missili iraniani verso Qatar, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

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