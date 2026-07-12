Sparatoria a Toronto, due morti e diversi feriti

Due uomini sono morti e almeno quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Toronto, in Canada, avvenuta durante un festival di salsa in corso in St. Clair Street. La polizia ha chiarito che si è trattato di uno scambio di colpi tra due persone e non di un attacco terroristico. Le autorità hanno recuperato due armi da fuoco sul posto e stanno analizzando i video di sorveglianza per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.