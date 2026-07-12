Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria a Toronto, due morti e diversi feriti

Mondo

Due uomini sono morti e almeno quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Toronto, in Canada, avvenuta durante un festival di salsa in corso in St. Clair Street. La polizia ha chiarito che si è trattato di uno scambio di colpi tra due persone e non di un attacco terroristico. Le autorità hanno recuperato due armi da fuoco sul posto e stanno analizzando i video di sorveglianza per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

Prossimi video

Droni shahed russi su Kharkiv e Dnipro: diversi feriti

Mondo

Omicidio di Ann Widdecombe: arrestato un uomo di 28 anni

Mondo

Papa Leone XIV: "Tornano venti di guerra, non spengano la speranza"

Mondo

Viaggio tra Estonia e Lettonia, la lingua come strumento di difesa

Mondo

Emergenza in Colombia, allagato il dipartimento di Arauca

Mondo

Tifone Bavi colpisce la Cina, evacuati due milioni di civili

Mondo