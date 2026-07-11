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A Lubiana si gioca a volley... dentro un fiume

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A Lubiana è tornato il torneo di Volleyball on Water, l'originale competizione che si disputa su un campo immerso per 15 centimetri nelle acque del fiume Ljubljanica. All'edizione 2026 hanno partecipato 32 atleti provenienti da 15 Paesi e tre continenti, in un evento diventato ormai un appuntamento fisso dell'estate slovena.

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